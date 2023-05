Real-City: ça a bien chauffé entre Grealish et Carvajal sur le terrain

Durant le match nul (1-1) entre le Real Madrid et Manchester City, mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1), Jack Grealish et Dani Carvajal se sont livrés un duel musclé. L’ailier anglais et le latéral espagnol ont même eu une petite altercation en fin de première période.

Ils se sont cherchés une bonne partie de la soirée. Et ils ont fini par se trouver. Jack Grealish et Dani Carvajal ont eu une petite altercation lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, mardi à Bernabeu (1-1). La tension est montée d’un cran en toute fin de première période. Sur un long centre fuyant de Kevin De Bruyne, les deux joueurs se sont retrouvés au duel près de la ligne de corner, à gauche de la surface. Aucun d’eux n’a réussi à s’emparer du ballon, mais Carvajal a donné un coup d’épaule à Grealish, en s’aidant légèrement du coude.

Déséquilibré, l’ailier anglais a alors chuté et heurté le panneau publicitaire installé à côté du terrain. De manière assez brutale. Après le choc, il est resté au sol, en grimaçant et en se tenant le visage. Carvajal est venu lui glisser quelques mots, Grealish lui a répondu par un geste d’agacement en le repoussant. Le joueur du Real s’est alors jeté par terre en tentant de simuler une blessure à la main, mais l’arbitre lui a demandé de se relever, malgré la pression mise par certains Madrilènes, expliquant que leur coéquipier avait reçu un coup.

L’arbitre leur a parlé pour les calmer

Carvajal s’est donc replacé, avec un petit sourire, pour reprendre le jeu, en échangeant quelques amabilités avec Grealish au passage. Et dès l’action suivante, l’Espagnol est à nouveau venu se frotter au Britannique, en faisant faute sur lui. Grealish s’est relevé l’air agacé, en invectivant son adversaire, qui lui a répondu. L’arbitre a alors interrompu brièvement la partie pour appeler les deux belligérants afin de les calmer. Avant de siffler la mi-temps dans la foulée.

Après l’ouverture du score de Vinicius Jr sur un rush tonitruant d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid s’est fait rejoindre au score par Manchester City, qui a égalisé grâce à une frappe puissante de Kevin De Bruyne, au terme d’une action lors de laquelle le ballon était peut-être sorti en touche. Après ce résultat nul, tout se jouera lors du retour à l’Etihad Stadium, mercredi prochain (21h sur RMC Sport 1).