Real-City: les louanges d'Henry pour De Bruyne "le joueur le plus intelligent" qu’il ait vu

Thierry Henry, ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France, encense Kevin De Bruyne pour son intelligence de jeu hors du commun après la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), mardi.

Longtemps Kevin De Bruyne a peiné à imposer sa patte. Puis le milieu de terrain belge est sorti de sa boîte pour inscrire le but de l’égalisation lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), mardi. Le coup de génie du milieu de terrain belge a amplifié toute l'admiration de Thierry Henry, ancienne légende d’Arsenal et de l’équipe de France, désormais consultant pour CBS Sport. Le Français a bien connu De Bruyne lorsqu’il était adjoint de Roberto Martinez en sélection belge mais celui-ci l’épate toujours autant.

"Le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu"

"Je ne pense pas qu’il ait fait un grand match mais il a marqué un but important, a souligné ‘Titi’. C’est pour ça que je dis que c’est le meilleur joueur et le plus important de cette équipe. J’ai vu beaucoup de joueurs évoluer contre les meilleurs et je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu. On parle de la manière dont il voit le jeu. Son cerveau, à certains moments, je ne sais pas à quoi il pense. C’est presque comme s’il n’était pas avec nous. Il est si bon qu’il peut être un problème parce vous n’êtes pas à son niveau. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu dans ma vie."

"Je l’ai côtoyé pendant plusieurs années en Belgique, poursuit Henry. Tu aimes l’homme un peu plus parce que j’ai vu des choses qu’il faisait à l’entraînement, en match... Oui des fois il devenait fou parce que c’est un perfectionniste. Il est incroyable."



Henry a poursuivi son éloge en insistant sur le rôle indispensable des milieux comme De Bruyne, comme le furent Xavi et Andres Iniesta à l’époque du grand Barça. "Messi recevait les éloges mérités, Eto’o et Ronaldinho étaient incroyables mais les deux joueurs les plus importants étaient Xavi et Iniesta, ils imprimaient le tempo, quand on y allait, quand on attendait. Quand ils n’étaient pas là, nous n’étions pas la même équipe."

S’il convient que les buts et passes décisives marquent davantage l’esprit et l’histoire, Henry estime que l’intelligence de jeu de De Bryune compte autant. "Ce qui renforce votre héritage, c’est aussi ce que vous transmettez et comment vous transcendez les gens et Kevin De Bruyne est l’un de ces joueurs, conclut-il. Vous pouvez être De Bruyne, c’est dur d’être Zidane, Messi, Ronaldihnho, vous avez besoin de compétences techniques. Eux ont une conversation avec Dieu. Kevin est le cerveau. Il est sur une autre planète. Ce n’était pas son meilleur match ce soir mais il a répondu présent il reste encore un match à l’Etihad."