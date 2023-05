Real-City: "Nous sommes plutôt bons pour gagner les finales", Courtois lance le match retour

Après le nul à l’aller (1-1) mardi, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, aborde la demi-finale retour de la Ligue des champions comme une finale et rappelle à quel point son équipe brille dans ce genre de rendez-vous.

Thibaut Courtois (30 ans) n’est pas du genre à paniquer. Du haut de son palmarès impressionnant et de ses prestations tout aussi étincelantes, le gardien belge conserve une bonne dose d’optimisme sur les chances du Real Madrid de se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des champions après le match nul sur le terrain de Manchester City (1-1), mardi en demi-finale aller.

"Ce sera comme une finale et nous sommes plutôt bons pour les gagner"

"C'était un bon match des deux côtés, a confié l’ancien joueur de Chelsea à BT Sport. Nous avons défendu un peu plus. Si vous voulez défendre, vous ne devez pas donner à Haaland l'espace pour courir pour trouver ces passes que Kevin, Bernardo et Gundogan peuvent jouer facilement. Nous avons bien joué. En conséquence, ils ont tiré davantage de loin. Rodri, Kevin (De Bruyne) sont de bons frappeurs. C'était un bon tirage et tout était à jouer."

Il aborde le retour, dans une semaine à l’Etihad Stadium (21h, sur RMC Sport), comme une finale et incite ses partenaires à l’imiter. "Ce sera comme une finale, lance-t-il. J'espère que nous pourrons mettre cela dans notre esprit même si c'est à l'extérieur, mais je pense que nous sommes plutôt bons pour gagner les finales, donc j'espère que nous pourrons le mentaliser comme ça, même si c'est à City."

Arrivé au Real Madrid en 2018, Courtois a remporté la compétition pour la première fois de sa carrière la saison dernière. Les Merengues sont les détenteurs du record de victoires en C1 (14), dont cinq lors des neuf dernières années. Et selon Courtois, ils ont les armes pour se défaire de ces Cityzens, présentés comme les grands favoris à la victoire finale.

"City est une équipe qui joue avec la possession, a-t-il déclaré. Mais avec Haaland, ils jouent un football plus direct. Même quand Ederson a le ballon, il joue parfois très en profondeur, aujourd'hui il ne l'a pas fait. C'était un jeu différent. Quand ils ont eu le ballon, nous sommes descendus un peu pour leur donner de l'espace. Je pense que parfois, quand ils récupéraient le ballon, nous étions trop impatients de passer trop en profondeur et nous ne contrôlions pas notre jeu car nous sommes habitués à avoir plus de possession. Ils ont bien pressé. Je pense que c'était un bon match, nous avons eu des occasions à la fin, Ederson a fait deux arrêts. Ce sera un match amusant à City."