Real-City: De Bruyne a répondu à Vinicius Jr, tout se jouera à l'Etihad la semaine prochaine

Au terme d'un match de haute volée, où les deux équipes ont eu leur temps fort et ont marqué dans leur temps faible, le Real City et Manchester City se sont quittés sur un nul (1-1), ce mardi en demi-finale aller de Ligue des champions. Tout reste ouvert avant le retour prévu la semaine prochaine en Angleterre.

Si elle n'a pas encore atteint les sommets du cru 2022, la demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City s'est lancée sur de belles bases ce mardi. Accrocheurs, les deux favoris de la compétition se sont quittées sur un nul logique (1-1), après avoir eu leur temps fort et marqué dans leur temps faible. Mercredi prochain, à l'Etihad Stadium, le retour sera certainement encore plus électrique.

Au vu du début de match, les Madrilènes auraient certainement signé pour ce nul. Comme attendu et comme il sait si bien le faire, Manchester City avait entamé son match en étouffant son adversaire, relançant bas et pressant haut. Sans mettre le feu à la Maison Blanche, les SkyBlues ont même fait frissonner quelques fois Thibaut Courtois, d’une frappe cadrée de Kevin De Bruyne (8e) puis d’une tête croisée d’Erling Haaland (16e), toujours impressionnant dans son volume de jeu.

Le Real résilient

Mais si les campagnes de C1 depuis dix ans nous ont bien appris quelque chose, c’est qu’aucune équipe au monde n’est aussi dangereuse quand elle subit que le Real Madrid. City en a eu la confirmation: après une première grosse alerte sur un centre de Vinicius, qu’a dû dégager en catastrophe Ruben Dias (25e), les hommes de Pep Guardiola ont pris la foudre. Un éclair sous la forme d’un magnifique une-deux entre Luka Modric et Edouardo Camavinga côté gauche, d’abord, suivi ensuite d’un coup de tonnerre: une magnifique frappe de Vinicius, encore lui, à l’entrée de la surface, pour ouvrir le score (1-0, 36e).

Inévitablement, le but, inscrit sur la première frappe du Real, a changé la dynamique du match, devenu plus ouvert, à mesure que les Madrilènes prenaient confiance et que les Citizens laissaient des espaces. Au retour des vestiaires, les situations chaudes se sont ainsi succédées de part et d'autre, mais les Madrilènes ont lentement commencé à prendre le dessus: sur une action collective splendide, Benzema est passé à rien de faire le break (50e), ouvrant la voie à une succession d'attaques espagnoles.

De Bruyne sauve City

C'est dans cette période compliquée qu'a alors frappé Kevin de Bruyne. Pourtant jusqu'alors effacé dans le match, le Belge a remis son équipe sur les rails en quelques secondes, déclenchant une frappe de l'extérieur du droit limpide aux 18 mètres, imparable pour Courtois (1-1, 67e). Pas mieux dans le match pour autant, City a ensuite fait le dos rond, laissant passer les assauts des Merengues.

Portés par un Eduardo Camavinga omniprésent, les Madrilènes se sont alors démené pendant vingt minutes pour quitter le Santiago Bernabeu avec un succès. Mais ni la tête croisée de Benzema (78e), ni la frappe surpuissante d'Aurélien Tchouaméni, rentré en cours de match, n'ont suffi à tromper Ederson (90e). Pour avoir un vainqueur, il faudra attendre une semaine. Cette fois, le nul ne sera plus une option.