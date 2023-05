Real-City: passeur décisif, Camavinga bat un record de précocité

De nouveau titularisé comme latéral gauche par Carlo Ancelotti face à Manchester City (1-1), Eduardo Camavinga a été décisif pour son équipe. Passeur décisif sur le but de Vinicius, le Français a battu un record de précocité. L’international tricolore est devenu le plus jeune joueur à avoir délivré une assist lors des demi-finales de la Ligue des champions.

À seulement 20 ans, Eduardo Camavinga ne cesse de confirmer le grand potentiel aperçu à Rennes. Positionné à gauche de la défense par Carlo Ancelotti pour affronter Manchester City, le Français a gonflé ses statistiques en délivrant une passe décisive pour Vinicius (36e), permettant au Real Madrid d’ouvrir le score.

Une offrande lui permettant de battre un record de précocité. L’habituel milieu de terrain (20 ans et 180 jours) est devenu le plus jeune élément à délivrer une offrande durant des demi-finales de la Ligue des champions. Un record auparavant détenu par Trent Alexander-Arnold (20 ans et 212 jours). Une statistique prouvant encore l’adaptation express de Camavinga à ce poste de latéral. Même si tout n’est pas encore parfait.

Les éloges d’Ancelotti à Camavinga

Si sa mauvaise relance ayant conduit à l’égalisation de De Bruyne (67e) peut représenter un point noir dans la prestation de Camavinga, ce dernier a tout de même reçu les éloges de son coach Ancelotti, heureux de pouvoir compter sur un joueur polyvalent: "Eduardo est une garantie, où qu'il joue. Il progresse énormément."

Au micro de Canal+, le néo-latéral a prévenu les Citizens que le retour à l’Etihad Stadium sera autant disputé, voir plus que la phase aller: "On a fait plutôt un très bon début de match. On voudra aller gagner chez eux. On ne peut pas toujours dominer, les erreurs se paient cash. On n’a pas fait un mauvais match. On ira là-bas pour gagner. Maintenant, c’est du 50-50. On repart à zéro." Il faudra au moins ça pour atteindre la finale de la compétition, et pourquoi pas, permettre à Camavinga de gagner une deuxième Ligue des champions.