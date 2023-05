Real-City: "On ira là-bas pour gagner", Camavinga affiche son ambition avant le retour à l’Etihad

Le Real Madrid a concédé le nul face à Manchester City, ce mardi, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1). Passeur décisif sur l’ouverture du score de Vinicius Jr, Eduardo Camavinga compte maintenant s’imposer lors du retour à l’Etihad Stadium la semaine prochaine.

Un rush supersonique. Après un échange avec Luka Modric, Eduardo Camavinga a remonté une grande partie du terrain pour servir Vinicius Jr, qui s’est chargé d’ouvrir le score peu avant la mi-temps. Une action de classe, à l’image de la prestation de l’international français face à Manchester City, ce mardi, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1).

"On a l’habitude de faire des une-deux avec Modric, j’ai vu Vini, je lui ai donné. Je savais que Bernardo Silva n’allait pas me suivre", a expliqué Camavinga sur Canal+.

"On repart à zéro, c’est du 50-50"

Finalement, Kevin De Bruyne a égalisé en seconde période, au terme d’une action où le ballon est peut-être sorti en touche. Avec ce résultat nul, tout reste ouvert avant le retour à l’Etihad Stadium la semaine prochaine.

"Ce n’est pas forcément un mauvais résultat, estime Eduardo Camavinga. On a fait plutôt un très bon début de match. On voudra aller gagner chez eux. On ne peut pas toujours dominer, les erreurs se paient cash. On n’a pas fait un mauvais match. On ira là-bas pour gagner. Maintenant, c’est du 50-50. On repart à zéro."