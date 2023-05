Real-City: Ancelotti et les Madrilènes dénoncent un ballon sorti sur l'égalisation de De Bruyne

Après le match nul entre le Real Madrid et Manchester City, ce mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1), Carlo Ancelotti a regretté une décision de l'arbitre de la rencontre, Artur Soares Dias, avant l'égalisation des Cityzens. Selon lui, le ballon joué par Bernardo Silva au début de l'action était sorti en touche.

C'est une situation arbitrale qui va faire parler dans la presse espagnole. D'autant plus que l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, l'a publiquement dénoncée après le coup de sifflet final auprès des médias.

Le ballon était-il sorti en touche quelques secondes avant le but de De Bruyne?

Tenus en échec à Santiago Bernabeu par Manchester City, ce mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1), les Madrilènes ont vu les Anglais revenir au score après l'heure de jeu sur un missile du droit signé Kevin de Bruyne. Pourtant, selon les Madrilènes, ce but aurait dû être tué dans l'oeuf en raison d'un ballon sorti en touche sur une passe de Kyle Walker pour Bernardo Silva. Sur l'action, on voit d'ailleurs Eduardo Camavinga mais surtout Vinicius s'arrêter, levant la main pour demander la remise en jeu. Laquelle n'interviendra pas. Dix-sept secondes plus tard, l'égalisation de City était scellée.

"C'est une situation que le VAR doit contrôler"

Interrogé par Canal+ et Movistar+ après la rencontre, le manager le plus capé de l'histoire de la C1 avec Sir Alex Ferguson est revenu sur cette situation. Et l'Italien ne s'est pas montré tendre avec l'arbitre central, Artur Soares Dias. "Elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l'arbitre n'a pas été très attentif. C'est une situation que le VAR doit contrôler. De plus, avant l'attaque, il y avait corner. Je ne sais pas si c'est une action décisive mais bon..."

Il n'en fallait pas moins pour voir les internautes remettre également en cause le jugement de l'officiel portugais sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran de représentations 3D faites par beIN Sports - non-diffuseur du match en France - semblent en effet remettre en question la validité du sauvetage de Bernardo Silva. Toujours est-il que les Madrilènes devront aller s'imposer à l'Etihad Stadium mercredi prochain pour rejoindre leur deuxième finale consécutive en C1, et tenter de remporter la 15e C1 de leur histoire.