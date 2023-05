Real-City: le père d’Haaland viré de sa loge après avoir jeté des cacahuètes sur des spectateurs

Alf-Inge Haaland, père et représentant d’Erling, a été expulsé de la loge où il avait pris place pour le choc Real-City (1-1) après des gestes déplacés et des insultes en direction des supporters madrilènes à proximité.

Mauvaise soirée pour les Haaland, mardi lors du match nul entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Pendant qu’Erling était muselé sur le terrain, son père et représentant Alf-Inge s’est fait remarquer en tribunes.

Il aurait lancé des cacahuètes sur des spectateurs

L’ancien joueur de Leeds et Manchester City a en effet été expulsé de la loge VIP où il avait pris place pour suivre le match après s’en être repris à plusieurs spectateurs madrilènes qui le chambraient. Selon la Cadena Ser, Haaland père aurait jeté des cacahuètes sur plusieurs personnes en contrebas. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux le montrent en effet en train de répondre à la foule d’un sourire ironique, de poser sa main derrière son oreille et même d’adresser un bras d’honneur.

Ses agissements ont conduit les services de sécurité à intervenir et à l’inviter à quitter son emplacement en début de seconde période. Alf-Inge Haaland s’est exécuté sans protester sous les "adios, adios" des supporters madrilènes. L’origine de cette agitation n’est pas précisée mais le comportement du père de Haaland fait beaucoup réagir en Espagne où de nombreux médias dénoncent l’image désastreuse dégagée par celui qui représente l’une des plus grandes stars du moment.

Pendant ce temps, son fils Erling a passé une soirée compliquée sur le terrain. Hormis deux situations en début de match, l’attaquant norvégien a été serré de très près par la charnière Rüdiger-Alaba et n’a plus eu de munitions par la suite.

"On devra essayer d'attaquer mieux, mais Alaba et Rüdiger étaient tellement serrés sur Erling, que ce n'était pas facile du tout de trouver les espaces, a remarqué Pep Gyardiola, manager de Manchester City à l’issue de la rencontre. On essaiera d'ajuster certains détails au retour, pour être plus fluide, et jouer avec un peu plus de rythme. On jouera à la maison, et on sait qu'on se sent plus à l'aise devant notre public. C'est important, car l'équipe qui l'emportera ira en finale."