Real-City: Ancelotti encense Camavinga

Carlo Ancelotti a loué les prestations de plusieurs de ses joueurs, dont celle d’Eduardo Camavinga, après le match nul du Real Madrid face à Manchester City (1-1), mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Très remonté contre l’arbitrage sur le but de l’égalisation anglaise, Carlo Ancelotti a aussi adressé de nombreux compliments individuels à ses joueurs, mardi après le match nul du Real Madrid face à Manchester City (1-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’entraîneur du Real Madrid a particulièrement apprécié le tempo donné par ses tauliers, ou le rendu très solide d’Antonio Rüdiger qui a éteint Erling Haaland. Il a aussi salué la prestation consistante d’Eduardo Camavinga.

"Eduardo est une garantie, où qu'il joue"

"En deuxième période, on lui a dit de jouer davantage vers l'intérieur avec le ballon, et de laisser Vinicius sur l'aile, confie le technicien italien. Mais Eduardo est une garantie, où qu'il joue. Il progresse énormément." L’ancien Rennais a encore évolué comme arrière gauche. Il y a brillé avec une passe décisive pour Vinicius Jr même si sa brillante prestation a été un peu gâchée par une mauvaise relance à l’origine de l’égalisation de Kevin De Bruyne.

Ancelotti a aussi insisté sur l’apport de son solide milieu de terrain. "Au-delà de Haaland, on a essayé de contrôler De Bruyne, Gundogan, tous les joueurs entre les lignes, a-t-il ajouté. Et là, le travail de Kroos et de Modric a été fabuleux. Les vétérans, ce sont les métronomes des matches comme celui-là. Ce sont eux, avec Benzema, qui gèrent le temps. Ils sont très importants dans ce genre de matches pour convaincre les jeunes que l'on peut s'en sortir."

"Rüdiger a fait un match fantastique aussi, il faut le souligner, mais comme toute l'équipe en défense. Pour le retour, on devra être plus patients dans nos sorties de balles. Les passes que l'on a trouvées en deuxième période, on aurait pu les trouver dans les vingt premières minutes aussi."