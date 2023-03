Real: "La relation n'est pas froide", Ancelotti répond à Hazard

En marge du 8e de finale retour entre le Real Madrid et Liverpool (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur du club madrilène Carlo Ancelotti est revenu sur sa relation avec Eden Hazard. Dans une interview à la RTBF, le Belge avait expliqué que les deux hommes "ne se parlaient pas".

"Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer…. je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci."

Les propos d'Eden Hazard envers son coach, dans un entretien accordé à la RTBF lundi, n'ont pas manqué de faire réagir en Espagne. Alors qu'il n'a plus disputé la moindre minute avec le club merengue depuis le 25 octobre, le Belge s'est confié sur sa relation distante avec son entraîneur. Pour l'ancien lillois, le fait de ne pas être "un joueur majeur" dans l'esprit de l'Italien a probablement un impact dans le rapport entre les deux hommes.

"Nous ne parlons pas beaucoup", confirme Ancelotti

Interrogé sur la nature de cette relation ce mardi en conférence de presse, en marge du 8e de finale retour face à Liverpool en Ligue des champions (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), Carlo Ancelotti n'a pas botté en touche. "La relation n'est pas froide. Hazard a été très honnête, nous ne parlons pas beaucoup, c'est peut-être une question de caractère. Le plus important pour moi est que même si nous ne parlons pas beaucoup, il continue à me respecter. C'est le plus important, tout comme le fait que je le respecte. Il ne joue pas car il a beaucoup de concurrence et un joueur à sa place qui joue très bien, qui est Vinicius."

Quant à savoir si le technicien passé par le PSG, le Bayern ou Naples comptait sur Hazard pour la saison prochaine, l'Italien s'est montré moins bavard. "Je compte sur les joueurs que le club met à ma disposition". Pour rappel, le Belge est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real.