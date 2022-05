Real-Liverpool: le ballon de la finale de C1 dévoilé, avec un message sur la guerre en Ukraine

Ce mardi, l’UEFA a dévoilé le ballon de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. En plein conflit entre l’Ukraine et la Russie, l’instance a décidé d’y ajouter un message écrit en ukrainien.

Le ballon de la finale de la Ligue des champions est désormais connu, et il est particulièrement symbolique. Ce mardi, l’UEFA a dévoilé le cuir qui sera utilisé lors de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool, ce samedi au Stade de France (21h). Alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie a débuté il y a très exactement trois mois, l’instance a décidé d’y ajouter un message écrit en ukrainien.

Sur le cuir, on peut lire "мир", ce qui signifie tout simplement "paix" en ukrainien. Depuis que les troupes de Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine, le 24 février dernier, l’UEFA a multiplié les actes forts à l’encontre de la Russie.

Le ballon mis aux enchères

L'équipementier Adidas a fait savoir qu'une édition limitée de ce ballon du match sera mise aux enchères au profit des réfugiés du conflit en Ukraine. "Le ballon du match sera mis aux enchères après le match et les gains iront au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) pour contribuer à protéger les gens contraints de fuir leurs foyers", écrit la firme aux trois bandes dans un communiqué.

Le 2 mai, l’instance dirigée par Aleksander Ceferin a annoncé que les clubs russes ne participeront pas aux compétitions européennes en 2022-2023 et que la Russie était remplacée par le Portugal pour l'Euro féminin qui a lieu cet été (6-31 juillet). Au début du conflit, l’UEFA avait déjà décidé de mettre clubs et sélections au ban des compétitions européennes jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.