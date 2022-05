Real-Liverpool: Ancelotti répond à Salah, qui a dit avoir "un compte à régler" en finale

À quatre jours de la finale de la Ligue des champions, ce samedi au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool, Carlo Ancelotti a répondu à une sortie de Mohamed Salah. Après les demi-finales, l'attaquant des Reds avait confié avoir "un compte à régler" avec les Merengue, en référence à la finale entre les deux équipes en 2018.

La pression monte tout doucement à quatre jours de la grande finale de la Ligue des champions. Avant de défier Liverpool pour tenter de soulever la Coupe aux grandes oreilles, samedi au Stade de France (21h), Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion du "media day" organisé par l’UEFA. À cette occasion, le coach du Real a été interrogé sur une sortie de Mohamed Salah qui, à l’issue des demi-finales, avait assuré sur Twitter avoir "un compte à régler" avec les Merengue, en référence à la finale perdue par les Reds contre les Espagnols en 2018.

"Cela pourrait être une motivation, a reconnu le technicien italien devant la presse, avant de faire un petit rappel historique. Dans l'histoire du Real Madrid, il y a aussi une finale perdue à Paris contre Liverpool. Nous pouvons avoir la même motivation que Salah, que nous respectons beaucoup. C'est un danger. Cela peut être une revanche pour eux ou pour nous du match de 1981 à Paris."

Salah blessé par Ramos en 2018

Le 27 mai 1981, les Reds avaient en effet triomphé du Real Madrid au Parc des Princes grâce à un but du latéral gauche anglais Alan Kennedy (1-0) pour s’offrir leur troisième C1 (qui s’appelait à l’époque Coupe des clubs champions) en cinq saisons.

39 ans plus tard, en 2018, les retrouvailles entre ces deux clubs en finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs avaient été marquées par la victoire du Real mais aussi la blessure de Mohamed Salah. L’Égyptien avait dû quitter ses coéquipiers dès la 30e minute après un duel à l’épaule avec un certain Sergio Ramos. Si l’Espagnol a depuis rejoint le Paris Saint-Germain, cela n’empêche visiblement pas Salah d’avoir un surplus de motivation pour cette finale.