Ligue des champions: Camila Cabello assurera le show avant la finale Real-Liverpool

La chanteuse cubano-américaine Camila Cabello a été désignée pour se produire en spectacle avant la finale de la Ligue des champions qui opposera le Real Madrid à Liverpool le 28 mai prochain, au Stade de France.

La chanteuse Camila Cabello se produira en direct lors de la cérémonie d'ouverture de la finale Ligue des champions, le 28 mai prochain. L'artiste cubano-américaine, connue pour son tube "Havana" montera sur scène avant le coup d'envoi du choc Real Madrid-Liverpool au Stade de France à Saint-Denis. "Je suis très heureuse de monter sur scène pour la finale de la Ligue des champions", s’est réjoui l’artiste, promettant "d'offrir un spectacle vraiment spécial". "J'ai plein de surprises pour vous", a-t-elle ajouté.

Un carton pour son premier album

Camila Cabello entrera sur le terrain un peu plus de dix minutes avant le début du match, diffusé dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Pour annoncer la performance de Camila Cabello, Pepsi, partenaire de la Ligue des champions depuis 2015, a partagé une courte vidéo, relayée ensuite par la chanteuse, offrant un aperçu de ce à quoi les supporters peuvent s'attendre à Paris. Dans ce clip, Camila Cabello enchaîne les tubes dans un décor floral et très coloré qui s'inspire du carnaval emblématique d'Oaxaca au Mexique.

Camila Cabello collectionne les distinctions (deux Latin Grammy Awards, cinq American Music Awards, Billboard Music Award...). En 2018, son premier album s'est imposé en première place du Billboard Top 200 et lui a valu un disque de platine. Il a reçu une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie "Meilleur album pop vocal", tandis que la prestation Live de la chanson Havana a été présentée dans la catégorie "Meilleure performance pop solo". Son deuxième album studio Romance a été lui aussi certifié disque de platine.