Real-Liverpool: Madrid a fait retentir "you’ll never walk alone" dans Bernabeu

Le Real Madrid a fait retentir le célèbre hymne de Liverpool "you’ll never walk alone" dans son stade Bernabeu à l’issue de la rencontre en remerciement de l’hommage des Reds à une légende madrilène.

La grande classe. Le Real Madrid a diffusé l’hymne de Liverpool "you’ll never walk alone" dans les travées du stade Santiago-Bernabeu, mercredi après la victoire (1-0) lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Une décision très rare de la part du Real qui fait habituellement retentir son hymne "Hala Madrid" à l’issue de chaque match. Les supporters madrilènes et les 2.000 Anglais ayant fait le déplacement ont alors repris le morceau en chœur en brandissant leurs écharpes dans un superbe moment de communion.

Le Real remercie Liverpool pour son hommage à Amancio Amaro

Ce choix inhabituel du Real était une manière de remercier le club anglais de l’hommage rendu au match aller à la légende du club madrilène, Amancio Amaro. L’ancien joueur (471 matchs, 155 buts entre 1962 et 1976) et ancien président honoraire du club est décédé à l’âge de 83 ans le 21 février, jour du 8e de finale aller (2-5) entre les deux équipes. Le club anglais avait déposé des fleurs en son honneur.

Trois semaines plus tard, le Real a remercié les Reds pour leur gratitude. "Je ne savais pas, mais c'est très bien, a salué Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. Liverpool est un club de gentlemen, ils ont rendu hommage à Amancio au match aller. C'est un très beau geste avec eux." "C'est un très beau geste, a expliqué Jürgen Klopp, son homologue de Liverpool. C'est un grand club, c'est très agréable de se retrouver."

Sur le terrain aussi, un profond respect a animé les joueurs des deux équipes qui sont restés de longues minutes à se saluer avant de rentrer aux vestiaires. Vainqueur à l’aller (2-5), le Real, tenant du titre, a validé sa qualification pour les quarts de finale en s’imposant aussi au retour (1-0) grâce à un but de Karim Benzema.