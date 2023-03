Real-Liverpool: Vinicius est le meilleur joueur du monde, selon Ancelotti

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, estime que son jeune ailier brésilien, Vinicius (22 ans) est actuellement le meilleur joueur du monde après la victoire face à Liverpool (1-0) en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Largement victorieux à l’aller en Angleterre (2-5), le Real Madrid a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant aussi en 8e retour face à Liverpool (1-0). Et s’il n’a pas marqué, Vinicius a fait planer une menace constante sur la défense des Reds par ses accélérations, dribbles et frappes. Pour Carlo Ancelotti, c’est d’ailleurs très clair: le jeune ailier brésilien est actuellement le meilleur joueur du monde

"Il crée un danger à chaque fois"

"Pour moi, il l’est (le meilleur joueur du monde, ndlr), a confié l’Italien après le match. Il a créé un danger à chaque fois qu'il a provoqué." L’ancienne pépite de Flamengo a buté à plusieurs reprises sur son compatriote Alisson Becker, gardien de Liverpool. Il l’a finalement pris à défaut en fin de rencontre en délivrant une passe décisive à Karim Benzema pour l’unique but de la partie (78e).

"Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a été décisif, souligne encore Ancelotti. Il a donné la passe décisive". Ancelotti s’est globalement réjoui de la prestation sérieuse de son équipe, largement dominatrice et qui fait toujours partie des favorites pour le titre.

"Au niveau de l'équipe, nous avons beaucoup plus confiance en raison de ce qui s'est passé l'an dernier, remarque-t-il en référence au sacre décroché en 2022 après un parcours incroyable. Cela s'est vu dans cette double confrontation, contre une équipe solide, nous avons très bien fait dans les deux matchs. Seule cette confiance nous permet d'aller en finale. Il y a des équipes assez surprenantes en quarts de finale, que personne n'attendait et elles sont là. La Ligue des champions est toujours une compétition très compliquée et difficile. Il faut se battre jusqu'au bout."