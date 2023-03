Real-Liverpool: Ancelotti et Klopp ont parlé du penalty inexistant… de Manchester City

Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp ont échangé avant le match Real-Liverpool (1-0) en évoquant le penalty polémique accordée la veille lors de Manchester City-Leipzig (7-0). Une folie selon l’entraîneur madrilène.

Le match entre Manchester City et Leipzig (7-0) mardi a encore fait parler le lendemain jusqu’à Madrid. Carlo Ancelotti a confié avoir échangé avec Jürgen Klopp sur le penalty accordé aux Anglais pour une main presqu’imaginaire de Benjamin Henrichs sur une tête de Rodri. Après avoir consulté la vidéo, l’arbitre slovène Slavko Vincic a désigné le point de penalty. Même Ancelotti et Klopp n’en revenaient toujours pas 24 heures plus tard avant le 8e de finale retour entre les deux équipes, le Real et Liverpool (1-0).

"Ce penalty était fou"

"Il n’y avait pas main, a lancé Ancelotti après le coup de sifflet final. Avant le match, j'ai parlé avec Klopp, ce penalty contre Leipzig était fou. Faites attention à cela car ce n'est pas le football de siffler un penalty comme ça en Ligue des champions. Je pense que personne n’avait remarqué (la main). Je pense que même Guardiola ne s’était pas rendu compte que le penalty avait été sifflé en sa faveur."

"La vérité est que je ne l'ai pas compris, a confirmé Klopp. Je l'ai dit à Carlo et il m'a dit la même chose. On l’a vu à l'écran."

Mercredi soir, l’arbitre de Real-Liverpool a vérifié une situation un peu similaire dans les arrêts de jeu du match pour un ballon ayant touché la main du défenseur Konstantinos Tsimikas après avoir heurté sa cuisse. Il n’a finalement pas sifflé de penalty, ce qui rappellera des souvenirs amers aux Rennais puisque le même arbitre allemand avait accordé un penalty à Chelsea pour une situation similaire en novembre 2020, expulsant même le malheureux Dalbert sur cette action.

Mardi, l’arbitrage du match Manchester City-Leipzig a provoqué l’indignation pour une autre action litigieuse: une sortie non maitrisée en dehors de sa surface d’Ederson sanctionnée… d’une faute en faveur du gardien brésilien qui aurait pu être expulsé sur cette action.