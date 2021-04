Real Madrid-Chelsea: l'énorme raté de Werner en début de match

Si Christian Pulisic a pu ouvrir le score à la fin du premier quart d'heure, dans la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, Chelsea aurait néanmoins pu mener bien plus tôt si Timo Werner n'avait pas manqué une énorme occasion.

Timo Werner est un très bon joueur pour se créer des situations dangereuses. Mais il déçoit constamment à cause de sa finition approximative. Le constat s'est encore vérifié ce mardi soir, au début de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (1-1).

À la 10e minute, Timo Werner a en effet obtenu une occasion en or, à la suite d'une remise de Christian Pulisic. À quelques mètres de la ligne de but, sur la ligne des six mètres, l'attaquant allemand a alors tenté une reprise de volée du pied droit sans contrôle. Sauf qu'il a tiré sur Thibaut Courtois, suffisamment prompt pour réussir cet arrêt réflexe.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

11 buts en 45 matchs

La performance du gardien belge doit être soulignée. Mais Timo Werner a manifestement effectué le pire choix en frappant plein axe, alors qu'il aurait sans doute dû essayer de prendre son adversaire à contre pied ou alors tenter d'envoyer le ballon dans le petit filet à gauche. Heureusement pour les Blues, Christian Pulisic a su faire la différence à la 14e minute pour ouvrir le score.

Sur le même sujet Real Madrid-Chelsea en direct: Zidane salue le but "incroyable" de Benzema

Recruté à prix d'or l'été dernier (53 millions d'euros en provenance du RB Leipzig), Timo Werner enchaîne les prestations frustrantes. En 45 matchs, son bilan est de 11 buts et 12 passes décisives.