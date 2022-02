Real Madrid: "Il a grandi à tous les niveaux", Asensio veut s’inspirer de la trajectoire de Benzema

Dans un entretien accordé à la Cadena SER, Marco Asensio a fait l’éloge de Karim Benzema. L’ailier du Real Madrid, qui défiera le PSG mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), explique vouloir prendre exemple sur l’attaquant des Bleus.

Un partenaire de jeu, un collègue de vestiaire mais surtout un modèle. Marco Asensio ne cache pas son admiration pour Karim Benzema. Lors de son passage dans l’émission "El Larguero" sur la Cadena SER, l’ailier du Real Madrid a fait l’éloge de l’avant-centre de l’équipe de France. A moins d’une semaine du choc face au PSG, mardi au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

"Benzema est un joueur très important pour nous, a expliqué l’international espagnol (26 sélections, un but), dans des propos rapportés par AS. On le remarque beaucoup quand il est sur le terrain. Il nous apporte énormément. Il marque, donne des passes décisives, c'est très facile de s'entendre avec lui. Avoir un tel joueur face à eux, ça change la façon dont nos adversaires abordent les matchs."

"Une source d’inspiration pour moi"

Auteur d’un but décisif face à Grenade, dimanche en Liga (1-0), Asensio veut prendre exemple sur la trajectoire de KB Nueve pour surmonter ses propres difficultés. "Je pense que Benzema a grandi à tous les niveaux. Je l'ai côtoyé de près ces six dernières années et il a progressé partout, au niveau de ses buts, ses passes décisives, sa façon de s'exprimer et de s'entendre avec les supporters ou les joueurs, témoigne l’ancien de Majorque, recruté à l’été 2015 (4 millions d’euros). C'est une source d’inspiration pour moi. Il a eu des moments difficiles et il a utilisé tout ça pour devenir plus fort physiquement et mentalement."

Touché aux ischio-jambiers, Benzema a manqué les deux derniers matchs du club merengue contre l’Athletic Bilbao et Grenade. Le Real Madrid croise les doigts pour que son buteur de 34 ans soit rétabli à temps pour affronter Paris. Mais le natif de Lyon ne sera peut-être pas à 100% de ses moyens dans la capitale française.