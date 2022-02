Real Madrid: Asensio prévient le PSG et "serait ravi" de jouer avec Mbappé

A moins d’une semaine du choc au Parc des Princes face au PSG, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport), Marco Asensio affiche ses ambitions. L’ailier du Real Madrid vise la victoire face aux partenaires de Kylian Mbappé, avec qui il se verrait bien évoluer à Bernabeu la saison prochaine.

Du respect mais une ambition très claire. Marco Asensio viendra en conquérant à Paris la semaine prochaine. C’est ce que l’ailier du Real Madrid a fait savoir lors de son passage dans l’émission "El Larguero" sur la Cadena SER. Il estime que son équipe a les capacités de venir s’imposer dans l’antre du PSG, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Même s’il se méfie des leaders de Ligue 1: "Dans un tel match, il n'y a pas de favori. Nous sommes face à une grande équipe, avec de grandes stars, mais nous sommes Madrid, nous avons confiance en nous et cette année, nous réalisons des choses importantes. Nous irons à Paris pour gagner."

"Mbappé espère venir ici"

Auteur du but de la victoire contre Grenade, dimanche en Liga (1-0), Asensio (8 buts et 1 passe décisive en 25 apparitions cette saison) espère débuter sur la pelouse du Parc des Princes. Il pourrait alors croiser Kylian Mbappé. Avant de peut-être le retrouver sous le maillot merengue la saison prochaine. Une perspective qui réjouit l’international espagnol (26 sélections, 1 but). "J'aimerais jouer avec les meilleurs, assure le joueur de 26 ans dans des propos rapportés par AS. Mbappé est un joueur qui a montré beaucoup de belles choses et qui espère venir ici. S'il venait, je serais ravi de jouer avec lui et on se comprendrait à merveille."

En attendant le choc face au PSG, le Real aura l’occasion de se tester une dernière fois sur le terrain de Villarreal, samedi en championnat (16h15). Avec l’espoir de conforter son avance en tête du classement. Les joueurs de Carlo Ancelotti, qui a su redonner confiance à Asensio après une période de doute, comptent actuellement 6 points d’avance sur le FC Séville et 13 points sur le Betis.