Real Madrid: les stigmates impressionnants sur le visage de Rüdiger après son choc face au Shakhtar

Touché à la tête lors du dernier match de Ligue des champions du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk, il y a deux semaines, Antonio Rüdiger évoluait depuis avec un bandage sur le front. Il l’a enlevé en conférence de presse, lundi, dévoilant une cicatrice impressionnante.

Depuis deux semaines, il n’était plus apparu sur les terrains sans un bandeau ou un pansement pour lui recouvrir la majeure partie du front. Mais pour sa conférence de presse de lundi, en marge du match de son Real Madrid en Ligue de champions face au RB Leipzig, Antonio Rüdiger s’est présenté à visage découvert devant les journalistes. Ces derniers ont ainsi pu voir une importante cicatrice, résultant d’un choc en match il y a deux semaines.

Rüdiger se souviendra certainement longtemps de son déplacement avec les Merengues au Shakhtar Donetsk, le 11 octobre dernier. Alors que le Real avait été bousculé tout au long du match, il s’en était remis à l'Allemand, son homme providentiel, pour arracher le match nul (1-1). À la 95e minute, le défenseur central s’est employé pour aller au duel avec le gardien adverse sur un bon centre de Toni Kroos. Son but de la tête a eu un prix: un violent tampon avec Anatoliy Trubin, qui lui a valu de quitter le terrain le visage ensanglanté.

Antonio Rüdiger © Icon Sport

Vingt points de suture

Les premières images postées après la rencontre le montraient avec le visage tuméfié et l’œil gonflé, témoignage de la violence du choc. Peu importe pour Rüdiger, qui, après vingt points de suture, a quand même fait son retour dès le match suivant du Real face au Barça, avec une entrée en jeu de deux minutes, puis a été titularisé face à Elche, une semaine après son choc. Ce lundi, il a laissé voir ses stigmates: une cicatrice longue de trois à quatre centimètres lui barrant verticalement le front et un œil gauche encore rouge sang.

Sa blessure n’a pas été le sujet principal de la conférence, principalement consacrée au match face à Leipzig. "Je me sens bien, a surtout expliqué Rüdiger. Jusqu'à présent, je suis satisfait de mon rendement et je vise le Mondial. Durant les matchs que j'ai joués, on a pu voir que j'étais en forme. Je n'ai pas besoin de jouer tous les matchs car nous avons une très grande équipe, avec beaucoup de qualité. Je me sens bien et content."