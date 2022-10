Real: Benzema devrait être également forfait en Ligue des champions

Après la victoire de son équipe contre le FC Séville samedi soir (3-1), l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a indiqué que le récent Ballon d’or, Karim Benzema, ne devrait pas être de retour contre Leipzig ce mardi en Ligue des champions.

Karim Benzema va devoir patienter pour étrenner son statut de Ballon d’or en Ligue des champions. Victime d’une "fatigue musculaire" à la jambe gauche comme annoncé par son club avant la rencontre contre le FC Séville ce samedi (3-1), l’attaquant était forfait pour ce match, se contentant de présenter son trophée au public madrilène.

"Difficile de remplacer un joueur comme lui"

Mais après le match, son entraîneur Carlo Ancelotti a déclaré qu’il ne serait pas de retour pour la prochaine rencontre contre Leipzig, mais plutôt pour la suivante, dimanche contre Gérone en Liga (16h15). "Je ne pense pas que Karim sera rétabli pour le match de mardi, apprend le coach madrilène. Je pense qu’il sera de retour dimanche. Karim est très important pour nous. Pour la santé de notre effectif, il est tellement important que c’est difficile de remplacer un joueur comme lui. Cela signifie que Karim sera d’autant plus important dans la deuxième partie de saison".

L’avant-centre avait déjà manqué plusieurs matchs en septembre et notamment le dernier rassemblement de l’équipe de France en raison d’un pépin à la cuisse droite. Les médias espagnols indiquaient que sa blessure actuelle avait été contractée lors de la séance d’entraînement de vendredi, écourtée pour cette raison.

Les Bleus lancent leur Mondial dans moins d'un mois

À bientôt 35 ans, Karim Benzema doit prendre un minimum de risque, d’autant plus que le premier match des Bleus en Coupe du monde, contre l’Australie, aura lieu dans moins d’un mois (le 22/11). Avant les deux dernières journées de Ligue des champions face à Leipzig et au Celtic, le Real Madrid est leader de son groupe et tout proche de valider sa qualification pour les 8es de finale.