Real Madrid-Liverpool en direct: La revanche de 2018

C'est parti pour la revanche de la finale 2018

Jürgen Klopp et Zinedine Zidane ont beau l'avoir martelé depuis quelques jours, si ce n'est pas la revanche de la finale de la Ligue des champions 2018, ca y ressemble fortement. Un match qui avait laissé un goût amer aux supporters de liverpool, qui avaient vu leur attaquant star Mohamed Salah sortir sur blessure après un méchant tacle de Sergio Ramos, puis Loris Karius se trouer méchamment. Ce mardi soir, Karius n'est plus là bien sûr, mais Sergio Ramos non plus, ni même Raphaël Varane, contrôlé positif au covid quelques heures avant le match. Entre la défense expérimentale de Liverpool et celle du Real, il devrait y avoir des ouvertures. A suivre bien sûr sur RMC Sport 1. Coup d'envoi à 21h.