Real Madrid: pour son ancien entraîneur à Chelsea, Courtois est "le plus doué de tous"

Dans l'After Foot jeudi sur RMC, Christophe Lollichon, ex-entraîneur des gardiens à Chelsea, a raconté l'évolution de Thibaut Courtois, lui qui a joué un grand rôle dans sa venue chez les Blues en 2011.

Pour lui, il n’y a pas de débat possible. Invité de l’After Foot jeudi sur RMC, Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, a raconté l'évolution de Thibaut Courtois, qu’il considère "sans doute comme le plus doué de tous". "Il pourrait être au sommet de la pyramide pendant des années. Je crois qu’il a tellement de talent que son talent seul peut lui permettre d’évoluer au plus haut niveau. Il a mûri, il a compris certaines choses. Je pense qu’il reste un petit peu trop dans sa zone de confort parfois, mais il peut être monumental", a confié le Français, grand artisan de l’arrivée de Courtois chez les Blues en 2011. Il l’avait repéré du côté de Genk, en Belgique.

Comment Chelsea a réussi à le recruter

"J’ai insisté auprès de Roman Abramovich pour le recruter, mais c’est bien Hoffenheim qui l’a découvert en premier. Quand je vois son premier match à Genk, je me dis que quelque chose est en train de se passer devant mes yeux. Je demande tout de suite au club de s’intéresser à lui. Quelques semaines plus tard, nous ne sommes plus les seuls à le vouloir et Thibaut a un énorme choix à faire", s’est souvenu Lollichon. Pour convaincre Courtois et son clan de choisir le projet de Chelsea, il a alors "fait quelque chose que les autres clubs n’ont peut-être pas fait".

"J’ai demandé à Marina Granovskaia (directrice générale de Chelsea, ndlr) d’inviter toute la famille du joueur et son agent pour qu’on passe la journée ensemble à Stamford Bridge. Thibaut n’est pas venu en raison d’un accord avec Genk, mais c’était une bonne surprise pour sa famille. J’ai pu leur faire visiter et leur expliquer nos méthodes d’entraînement", a détaillé.

Mais la concurrence est rude pour faire signer ce jeune portier de 19 ans courtisé par les plus grands d’Europe. "Je n’ai aucun contact direct avec Thibaut jusqu’au mois de juin 2011. Et puis il m’appelle pour me dire qu’il a choisi Chelsea. On le prête à l’Atlético, il revient trois ans après parce que José Mourinho décide de le faire jouer. Sa première année est géniale, Petr Cech a été magnifique avec lui. Quand Petr est parti, la relation s’est un peu compliquée", a précisé Lollichon, qui vient de quitter Chelsea.

Après être devenu double champion d'Angleterre, Courtois a filé au Real Madrid à l'été 2018, pour près de 40 millions d'euros. Son palmarès s'est encore étoffé en Espagne, où il a encore progressé pour devenir l'homme des grands rendez-vous et une référence à son poste. A lui de le confirmer ce samedi au Stade de France face à Liverpool pour guider le Real vers une 14e Ligue des champions.