Liga: Courtois chambre fort le Barça après le titre de champion du Real

Sacré champion d'Espagne samedi avec le Real Madrid, Thibaut Courtois en a profité pour envoyer un gros tacle au FC Barcelone, qui avait un peu trop fêté à son goût sa victoire dans le Clasico en mars dernier.

Il n’a pas oublié. Après le titre de champion d’Espagne décroché samedi par le Real Madrid, Thibaut Courtois s’est permis de chambrer à sa façon le FC Barcelone. Avec une référence au Clasico perdu par les Merengues le 20 mars dernier (4-0) à Santiago-Bernabeu. "Après le Clasico, certains ont célébré comme s’ils avaient remporté le titre, comme s’ils étaient revenus. Mais nous sommes restés calmes. On a battu ensuite le Celta Vigo (2-1) et Getafe (2-0). Nous avons fait une belle saison et nous espérons la terminer avec la Ligue des champions, en jouant une nouvelle finale", a commenté le portier belge dans des propos rapportés par le journal Marca.

Une réponse à Piqué et Alves ?

"La Liga c’est le travail de toute l'équipe. Nous attaquons nous et nous défendons tous. Le match contre Séville (victoire 3-2 le 17 avril) a été la clé. On était menés 2-0 et on a réussi à revenir, ça a un peu tué nos rivaux", a ajouté Courtois, pas du genre à manier la langue de bois. Certains y verront une réponse à Gerard Piqué, qui s'était quelque peu emballé après la victoire du Barça face au Real. "Nous sommes de retour", avait lancé le défenseur espagnol, alors ravi de tourner la page de plusieurs mois très compliqués. "On se remet à rêver de la Liga, avait aussi déclaré Daniel Alves. Et rêver, c’est gratuit." Alors sur un petit nuage, Barcelone est vite redescendu sur terre en lâchant des points lors des défaites contre Cadix (1-0) et le Rayo Vallecano (1-0).

En étant sacré champion dès la 34e journée grâce à son succès face à l'Espanyol Barcelone (4-0), le club de Florentino Pérez a répondu de la meilleure des manières au Barça, qui n'a plus remporté la Liga depuis 2019. Carlo Ancelotti en a profité pour devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats de la planète football : en Italie avec l'AC Milan (2004), en Angleterre avec Chelsea (2010), en France avec Paris (2013) en Allemagne avec le Bayern (2017), avant donc de régner sur l'Espagne. Sous ses ordres, le Real s'est emparé de la première place dès la troisième journée cette saison, et ne l'a plus quittée. Le podium est provisoirement complété par Séville, accroché vendredi par Cadix, et Barcelone, opposé ce dimanche à Majorque (21h).