Malgré les sanctions, Chelsea reçoit le prix de "la meilleure réputation" pour avoir "promu la paix"

Sanctionné par le gouvernement anglais en raison des liens de Roman Abramovich, oligarque russe et propriétaire du club, avec Vladimir Poutine, Chelsea a reçu un surprenant prix ce jeudi. Les Blues ont été désigné comme "le club ayant la meilleure réputation" par l'Organisation mondiale du sport, un prix qui récompense un ensemble de compétences, dont la promotion de la paix et la lutte contre la discrimination.

Un prix pour les clubs qui "promeuvent la paix"

Les Football Reputation Awards ont pour but de récompenser les clubs et les joueurs étant "un exemple positif pour la société, promeuvent la paix, la durabilité et un mode de vie sain et s'opposent à la discrimination, aux inégalités et à la pauvreté". Le club de l'ouest de Londres a reçu 37% des votes dans la catégorie club, les deux autres catégories récompensant un joueur et un ancien joueur.

La directrice Marina Granovskaia a accepté le prix au nom du club des mains du président de la World Sport Organisation, Thomas Di Gianantonio. Le milieu de terrain des Blues N'Golo Kanté a remporté le prix dans la catégorie des joueurs actuels, 62% des voix ayant voté pour la star française, une victoire écrasante étant donné qu'aucun autre candidat n'a obtenu plus de 17% des voix.

Les liens de Abramovich avec Poutine interrogent sur ce prix

Ses coéquipiers de Chelsea Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount et Thiago Silva figuraient également dans le top 50. Les prix sont décernés après que les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants et les journalistes du football européen ont voté lors d'un scrutin secret.

Mais le prix décerné à Chelsea en tant que club, compte tenu des sanctions qui visent son propriétaire Roman Abramovich, un oligarque russe proche de Poutine et accusé de participer indirectement à l'invasion russe en Ukraine, a de quoi surprendre. Dans une déclaration annonçant les sanctions à l'encontre d'Abramovitch, le gouvernement avait affirmé que les liens de l'oligarque avec Poutine durent depuis longtemps: "Abramovitch est associé à une personne qui est/a été impliquée dans la déstabilisation de l'Ukraine et qui porte atteinte/menace l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, à savoir Vladimir Poutine, avec qui (il) entretient des relations étroites depuis des décennies."

"Le sang du peuple ukrainien est sur leurs mains"

Le club ne s'est d'ailleurs que très peu vanté d'avoir reçu ces deux prix, se contentant d'un bref communiqué sur son site web, où le titre brille par sa sobriété: "Chelsea et Kanté reçoivent des prix internationaux". S'il développe davantage concernant Kanté, le prix remis au club n'est que brièvement évoqué, bien que le club rappelle ce que récompense cette distinction.

La secrétaire d'État aux affaires étrangères, Liz Truss, avait insisté sur le fait que les oligarques n'auraient "aucune place dans notre économie ou notre société" et qu'ils avaient "le sang du peuple ukrainien est sur leurs mains". Mis en vente suite à ces révélations, le club de Chelsea a depuis trouvé un repreneur, et l'Américain Todd Boehly a obtenu mardi l'approbation pour son rachat.