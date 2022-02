Real-PSG: la presse espagnole pas tendre avec Paris après sa défaite à Nantes

Pour la presse madrilène, le PSG a pris "un bain d’humilité" en s'inclinant samedi à Nantes (3-1) en Ligue 1, quatre jours après sa belle victoire face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"Le naufrage du PSG", "Paris tombe avec fracas"… Voilà ce qu’on peut lire ce dimanche dans les colonnes de la presse sportive madrilène. Dans leur édition du jour, les quotidiens AS et Marca reviennent bien sûr en longueur sur la victoire du Real contre Alavés samedi en Liga (3-0), mais aussi sur la défaite inattendue du PSG à la Beaujoire (3-1) pour le compte de la 25e Ligue 1. Le message est assez clair : "Nantes a montré la voie aux hommes d'Ancelotti." Après son raté au Parc mardi, avec ce but encaissé au bout du suspense sur un éclair personnel de Kylian Mbappé (1-0), Madrid veut reprendre espoir à l’approche du huitième de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes (9 mars à suivre sur RMC Sport).

"La métaphore d’un club qui vit dans les extrêmes"

"Le PSG a pris un bain d’humilité à Nantes, il a liquidé ses chances de gagner le match au cours d’une première période catastrophique", relève Marca, pas tendre avec le club de la capitale. Bluffé par la prestation du portier nantais Alban Lafont, qui a récemment été annoncé dans le viseur du Barça pour l’été prochain, le journal insiste sur la prestation inaboutie du trio Messi-Mbappé-Neymar. "La Beaujoire a été témoin de ce que le Real devra faire à Santiago Bernabéu. L’équipe d’Antoine Kombouaré a produit un jeu brillant pour secouer le PSG. C’est un énorme revers pour Paris", ajoute Marca, qui se demande si le penalty raté par Neymar en seconde période, obtenu par Mbappé après une faute de Dennis Appiah, n’est pas "le pire penalty" frappé par le Brésilien depuis le début de sa carrière professionnelle.

"Si le PSG a agi comme un rouleau compresseur face au Real, il a subi en première mi-temps face à Nantes de manière incompréhensible. Avec Neymar, Messi et Mbappé, le PSG compte un défenseur en moins et l'intensité des Nantais a été un cauchemar pour les Parisiens", note le quotidien AS. Du côté de la presse catalane, Mundo Deportivo évoque carrément une "gueule de bois" pour Mauricio Pochettino et voit dans cette "nuit quasi horrible la métaphore d’un club qui vit dans les extrêmes". "Le PSG de la Ligue 1 est l'antithèse de celui que l'on voit en Europe. Il a été surpassé à Nantes", appuie le journal. Chez Sport, on pointe un PSG "à deux visages", "capable de danser pendant 90 minutes face au Real et d’être désastreux quatre jours plus tard".

Avant son huitième de finale retour, le PSG a deux matchs pour rectifier le tir : d'abord la réception de Saint-Etienne le 26 février, puis un déplacement à Nice le 5 mars.