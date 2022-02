PSG: averti face à Nantes, Mbappé manquera le choc contre Nice

Sanctionné d'un carton jaune lors de la défaite du PSG samedi soir face à Nantes (3-1) en Ligue 1, Kylian Mbappé sera suspendu pour le choc contre l'OGC Nice, le 5 mars.

Soirée compliquée pour Kylian Mbappé. Héros du PSG mardi face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l’attaquant français n’a pas eu le même rendement samedi à la Beaujoire. Son activité a encore une fois été importante, et c’est lui qui a obtenu le penalty loupé par Neymar, mais il a manqué de justesse et de réussite lors de la défaite des Parisiens (3-1) face au FC Nantes, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. En état de grâce, Alban Lafont a repoussé toutes ses tentatives et le public a pu ressentir sa frustration en fin de match.

Sept cartons jaunes pour Mbappé en Ligue 1

L’ancien Monégasque a montré quelques signes d’énervement, comme à la 85e minute lorsqu’il a laissé traîner le pied sur le défenseur camerounais Jean-Charles Castelletto. Un geste sanctionné par l’arbitre Mikaël Lesage. Averti, et confronté à une accumulation de cartons jaunes ces dernières semaines, Mbappé manquera le choc de Ligue 1 contre l'OGC Nice le 5 mars prochain à l’Allianz Riviera. La commission de discipline de la LFP prévoit effectivement un match ferme de suspension lorsqu’un joueur reçoit un troisième avertissement dans une période incluant dix rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions).

Pour rappel, ce type de sanction ne prend pas effet pour le match suivant. Mbappé sera donc disponible pour affronter Saint-Etienne samedi prochain au Parc. Une rencontre que manquera en revanche Marco Verratti pour cause de suspension. En 2021-2022, Mbappé a déjà récolté sept cartons jaunes en 23 matchs de championnat. Il en avait pris cinq sur l’ensemble de la saison dernière.