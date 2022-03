Real-PSG: "Paris n'a pas appris de ses erreurs", tacle Valbuena

Consultant de Rothen s'enflamme sur RMC, Mathieu Valbuena est revenu ce jeudi sur l'élimination du PSG à l'issue des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1). L'ancien joueur de l'OM a noté la faillite mentale des Parisiens après l'égalisation à l'heure de jeu signée Karim Benzema.

Renversé par le Real Madrid ce mercredi (3-1), le PSG a connu une nouvelle catastrophe en Ligue des champions. Sorti dès les huitièmes de finale, le club parisien pourra regretter longtemps le scénario. Seul buteur à l'aller (1-0), Kylian Mbappé avait encore ouvert le score au Bernabeu. Mais Karim Benzema a signé un triplé pour qualifier les siens.

"Tout le monde s'est liquéfié"

Si le PSG semblait assez serein jusqu'à l'heure de jeu, Karim Benzema a pressé Gianluigi Donnarumma (61e) pour redonner espoir à son équipe. "Personne n'aurait pu croire à ce destin. Le premier match était référence au niveau de l'intensité et de pas mal de choses. Ils maîtrisaient en première période avec des espaces incroyables. Mbappé a eu des situations en un contre un. Je me demandais sincèrement comment le Real Madrid pouvait marquer, a lâché Mathieu Valbuena lors de Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC. Il y a un effet contraire sur l'action de Donnarumma, tout le monde s'est liquéfié ensuite. Le bateau a coulé, c'est impressionnant."

Puis les Parisiens n'ont pas "arrêté de parler" avec l'arbitre, sous tension, mais sur son nuage, Karim Benzema a achevé l'adversaire, qui a changé de visage dans la foulée de l'égalisation. "Depuis cinq ans, le PSG n'a pas appris de ses erreurs et en fait des plus grosses chaque année, a taclé l'ancien joueur de l'OL et de l'OM. C'est inacceptable. Je ne comprends pas. Au niveau de la honte, on ne peut pas faire mieux."

Malgré un mercato XXL l'été dernier, avec la signature libre notamment de Lionel Messi, le PSG a donc encore échoué en Europe. La fin de saison s'annonce longue désormais, avec uniquement la Ligue 1 à disputer. Même si le sort du championnat semble pratiquement scellé, avec 13 points d'avance pour le PSG face à l'OGC Nice après 27 journées.