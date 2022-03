Real-PSG: Rothen prend la défense de Gueye après la blessure de Mbappé

Idrissa Gueye a involontairement blessé Kylian Mbappé ce lundi à l’entraînement. A deux jours du choc à Madrid face au Real, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais Jérôme Rothen réclame de l’indulgence envers le milieu de terrain du PSG, qui essuie de nombreuses critiques et insultes sur les réseaux.

Il s’est laissé emporter par son élan. Sans maîtriser son geste. Idrissa Gueye a blessé Kylian Mbappé, ce lundi, lors d’un entraînement au Camp des Loges. Au cours d’un exercice collectif, le milieu de terrain du PSG a écrasé le pied gauche de son partenaire en tentant de lui prendre le ballon. Un geste involontaire aux lourdes conséquences puisque le champion du monde 2018 est désormais incertain pour le choc à Madrid face au Real, mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Real Madrid-PSG

Depuis la révélation de la scène, qui a fuité sur les réseaux, l’international sénégalais est victime de nombreux messages haineux. Une situation qui ne plait pas du tout à Jérôme Rothen, comme il l’a expliqué dans Rothen s’enflamme sur RMC: "On voit passer des messages insultant Gueye. J’ai même reçu des textos de gens passionnés du PSG qui me disent: ‘Il est fou, c’est terrible ce qu’il a fait!’ Non, il ne faut pas s’en prendre à Gana Gueye. C’est une conservation de balle avec des joueurs qui n’ont pas joué samedi à Nice, donc forcément il y a du rythme. Il y a encore plus de rythme que d’habitude en perspective du match à Madrid dans 48 heures. Ils savent qu’il faut mettre un dernier petit coup de collier au niveau physique pour avoir du pep’s et de la fraîcheur mercredi soir. Les mecs sont excités. Gana Gueye veut récupérer le ballon."

"Un geste très maladroit"

"Certes, c’est un geste très maladroit. S’il était en compétition, il aurait limite pris un carton rouge. Il y va avec beaucoup de force mais on ne peut pas lui en vouloir, ça arrive tout le temps, poursuit notre consultant RMC Sport. Malheureusement, ça arrive sur le meilleur joueur de l’effectif. Ceux qui critiquent aujourd’hui le geste de Gana Gueye sont les premiers à critiquer le manque d’investissement, de rythme ou d’intensité aux entraînements. Ça bosse à l’entraînement et tant mieux. Gueye a envie de gagner sa place de titulaire."

Mbappé a passé des premiers examens jugés "rassurants" par le club de la capitale. Sa présence n’est toutefois pas assurée à Bernabeu. Mais Rothen se montre plutôt confiant: "C’est un coup. Quand j’ai vu les images, je me suis dit: ‘Ils en font des tonnes’. Une fracture sur un geste comme ça? Non, c’est une grosse contusion. Ce qui est chiant, c’est que c’est sur le coup de pied. Il va avoir un hématome. Il est à l’aise des deux pieds. A l’impact de la balle, il va ressentir quelque chose de très fort. Mais entre les anti-inflammatoires et les piqûres pour endormir la douleur sur le dessus du pied, plus les protections qu’on peut rajouter…"