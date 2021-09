Salzbourg-Lille: la stat terrible du Losc en Ligue des champions

La défaite des Lillois à Salzbourg (2-1) confirme une tendance très forte, cette difficulté à s'imposer en Ligue des champions. Le Losc n'y est parvenu que six fois en 40 matches.

Alors que Lille avait l'occasion de confirmer son redressement sur la scène européenne, les Dogues sont au contraire retombés dans leurs travers à Salzbourg mercredi, s’inclinant 2-1 contre le club autrichien. Requinqué par ses deux victoires consécutives en championnat, Lille a fini par déchanter, après son nul inaugural et prometteur contre Wolfsbourg. Il s'agissait mercredi du 40e match de Lille en C1, qui n'en a gagné que six jusqu'à présent (14 nuls, 20 défaites). Selon le statisticien Opta, seuls le Dinamo Zagreb et le Steaua Bucarest ont fait moins bien.

Dernier de la classe

L’avenir des Dogues est compromis après seulement deux journées. Pas assez tranchant et loin de son niveau affiché il y a quelques mois, qui lui avait permis de résister jusqu’au bout à l’ogre parisien pour décrocher son premier titre de champion de France, Lille a été battu logiquement. Galvanisé par un but inespéré de Burak Yilmaz en fin de match, les Lillois ont tenté d’emballer la rencontre. En vain.

Le soufflet est vite retombé, et les Autrichiens, très solides, ont remporté un succès qui ne souffre d’aucune contestation. Lille aura une nouvelle chance d'accrocher sa première victoire en C1 et de renouer ainsi avec le fil d’une histoire contrariée dans quinze jours, contre Séville, tenu en échec à Wolfsbourg, qui a fini à dix. En attendant, le club nordiste est bon dernier de son groupe.