Salzbourg-Lille: "très étonné", Gourvennec ne digère pas le premier penalty

En fin de match à notre micro, puis en conférence de presse par la suite, Jocelyn Gourvennec est revenus sur le premier penalty sifflé contre son équipe, de façon injuste selon l'entraîneur des Dogues, battus (2-1) par Salzbourg.

"Si on est plus juste dans les 25 derniers mètres, on ne parle pas de ce penalty." Vous l’aurez compris, Jocelyn Gourvennec avait très envie de parler du penalty, de souligner à quel point, cette décision, il ne la comprenait pas. Juré, pourtant, "je ne veux pas commenter", a-t-il promis à notre micro. Mais quand même, "je suis très étonné par ce qu’il s’est passé". Amer, le coach de Lille ne digérait pas le scénario du match contre Salzbourg, finalement perdu (2-1) par les Lillois, en Autriche.

"Un fait de jeu qui a énormément d'incidence"

L’action qui fait tant parler l’entraîneur de Lille s’est produite à la demi-heure de jeu. Après une perte de balle aux abords de la surface autrichienne, Adeyemi a été lancé dans le dos de la défense nordiste et a été déséquilibré dans la surface par un tacle de Sven Botman. Après avoir consulté la VAR, l'arbitre a accordé un pénalty qui a été transformé par l'attaquant allemand (35e). La faute était bien réelle, mais il semblait aussi y avoir faute sur Gudmundsson au départ de l’action.

"J’ai beau revoir les images, il y a des choses que je ne comprendrai jamais, a poursuivi Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. C’est un fait de jeu qui a énormément d’incidence sur le scénario du match. Parce que ça les a remis dans le match." Quelques minutes plus tard, Salzbourg a d'ailleurs failli assommer Lille sur corner. Ce n’était que partie remise. Les Autrichiens ont fini par faire le break sur un nouveau penalty, leur cinquième en deux matches. Mais cette fois, il n'y avait rien à redire.