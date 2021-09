Salzbourg-Lille: Weah et Gudmundsson débutent, Yilmaz bien présent

Tenu en échec par Wolfsbourg (0-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions il y a quinze jours, Lille veut confirmer son récent redressement ce mercredi soir face au Red Bull Salzbourg (21h, à suivre sur RMC Sport 1). Les compositions sont tombées.

Lille veut poursuivre sa montée en puissance. Après leurs victoires en championnat contre Reims (2-1) et Strasbourg (2-1), les Dogues comptent bien enchaîner ce mercredi face au Red Bull Salzbourg (21h sur RMC Sport) pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un succès en Autriche leur permettrait de maintenir intactes leurs chances de qualifications pour les huitièmes de finale et de booster leur confiance avant d'accueillir l’OM, dimanche.

Un duo David-Yilmaz en pointe

"On veut continuer, l'équipe a faim parce qu'on a plus de régularité et il faut le confirmer à chaque match. L'objectif, c'est de continuer à être équilibré, à jouer en équipe, à être ensemble. On sait qu'on ne peut pas se relâcher. Je pense que les joueurs ont pris conscience de ce qu'on doit faire de manière régulière: être plus constant, plus dur, plus fort collectivement", a martelé Jocelyn Gourvennec ces derniers jours. Le technicien lillois sait que son équipe devra se montrer bien plus réaliste qu’il y a deux semaines contre Wolfsburg (0-0), à commencer par Jonathan David et Burak Yilmaz, reconduits en pointe à la Red Bull Arena.

Jonathan Bamba, de retour dans le groupe après un mois d’absence, prendra lui place sur le banc. Les couloirs offensifs seront occupés par Timothy Weah et Angel Gomes. En face, Salzbourg misera surtout sur son avant-centre allemand Karim Adeyemi pour faire la différence. La rapidité de cette pépite de 19 ans, qui a déjà inscrit sept buts en neuf matchs de championnat cette saison, pourrait bien poser quelques difficultés à la charnière centrale lilloise composée de José Fonte et Sven Botman. Dans l’autre rencontre du groupe G, Wolfsburg reçoit le FC Séville, qui avait été accroché par Salzbourg (1-1) lors de la première journée.

La compo de Salzbourg : Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Sucic, Camara, Aaronson, Seiwald - Adeyemi, Okafor

La compo de Lille : Grbic - Tiago Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson- T.Weah, Xeka, André, Gomes - David, Yilmaz