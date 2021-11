Séville-Lille: la compo du LOSC avec David, Weah et André

Lille se déplace ce mardi soir sur le terrain du Séville FC dans un match capital pour une éventuelle qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Si Burak Yilmaz est absent, Jocelyn Gourvennec a fait en sorte d'aligner le meilleur onze possible.

Ce n'est pas encore le match de la dernière chance, puisque les Dogues ne peuvent être éliminés dès cette 4e journée, mais la défaite est quasiment interdite si le LOSC veut voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après deux nuls et une défaite lors des trois matchs aller, Lille se déplace ce mardi soir sur le terrain du Séville FC (21h, RMC Sport 1), avec l'ambition de décrocher un premier succès.

Pour cela, le coach nordiste Jocelyn Gourvennec ne pourra compter sur son défenseur néerlandais Sven Botman, toujours blessé, ni sur son attaquant turc Burak Yilmaz, malade. Mais le Canadien Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1, est lui bien présent, aligné en attaque au côté de Timothy Weah.

André de retour dans le onze

Grbic est dans les buts, avec Zeki Celik, José Fonte, Tiago Djalo et Reinildo en défense. Au milieu, Benjamin André - suspendu contre Paris - est de retour, et prend la place de Xeka. Jonathan Ikoné, Renato Sanches et Jonathan Bamba sont reconduits dans le onze de départ.

La compo du LOSC: Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Ikoné, Andre, Sanches, Bamba - David, Weah.

Remplaçants: Jakubech, Gudmundsson, Xeka, Yazici, Lihadji, Gomes, Onana.

La compo de Séville: Bounou - Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Delaney, Fernando, O.Torres - Suso, Rafa Mir, Ocampos.

Remplaçants: Dmitrovic, Pastor, Montiel, Augustinsson, Rekik, Jordan, Rakitic, Munir, Oscar Rodriguez, En-Nesyri, Lamela.