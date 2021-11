Séville-Lille: les Dogues privés de Yilmaz en Andalousie

Burak Yilmaz est forfait pour le déplacement du Losc sur la pelouse du FC Séville, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Malade, l'attaquant turc loupera une rencontre décisive pour le LOSC dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Pour son déplacement important sur le terrain du FC Séville ce mardi (21h sur RMC Sport 1) en Ligue des champions, le Losc devra faire sans son buteur Burak Yilmaz. L'attaquant turc a été contraint de déclarer forfait pour cette 4e journée de la phase de poules. "Il n'est pas là parce qu'il est malade, a précisé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Il l'était déjà un peu à Paris, il ne sentait pas bien samedi et pas très bien dimanche. Il est resté à la maison à Lille et il a un programme individuel pour soigner ce qui doit être un coup de froid. Il n'était pas en état de se déplacer. On va devoir s'adapter. Sven Botman est absent en ce moment et Tiago Djalo répond présent. Aux autres joueurs de le faire aussi pour remplacer Burak."

Actuellement troisième de son groupe avec deux points, le Losc a l'occasion de reprendre la deuxième place en cas de victoire face au FC Séville. En revanche, une défaite condamnerait sans doute les espoirs de l'équipe nordiste dans la course aux huitièmes de finale.

"Il faut se servir du match face au PSG"

Battu vendredi dernier en Ligue 1 par le PSG au Parc des Princes (2-1), Lille pourra tout de même s'appuyer sur sa belle prestation d'ensemble. Burak Yilmaz était titulaire en attaque, aux côtés de Jonathan David, et avait été remplacé à la 75e minute par Amadou Onana. "Il faut retrouver cette énergie, être fort ensemble mais aussi intelligent dans l'utilisation du ballon. Séville est une équipe forte à domicile, qui lâche peu de points, a expliqué Gourvennec ce lundi en conférence de presse. Il faut se servir de ce match pour rééditer la même performance mais en tenant la distance jusqu'au bout."

Depuis le début de saison, où il a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues, Burak Yilmaz a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. Lors du match aller face au FC Séville, le LOSC avait concédé le nul sur son terrain (0-0). L'autre point a été glané face à Wolfsbourg (0-0), alors que le buteur turc et ses coéquipiers ont été battus par le RB Salzburg (2-1), où le joueur de 36 ans avait marqué.