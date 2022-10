Sporting-OM: "Il a été incroyable", Tudor encense Harit, "un gars fantastique"

Après la victoire contre le Sporting ce mercredi soir en Ligue des champions (0-2), Igor Tudor s’est montré très élogieux à l’égard d’Amine Harit, auteur d’une performance XXL à Lisbonne.

C’est l'un des grands bonhommes du match. Et même de la double confrontation. À l’origine du penalty transformé par Mattéo Guendouzi à la 20e minute et passeur décisif pour Alexis Sanchez ce mercredi soir (2-0), une semaine après avoir marqué et délivré une passe décisive au match aller contre les Lisboètes (4-1), Amine Harit a éclaboussé les deux matchs de l’OM contre le Sporting de son talent.

>> Revivez Sporting-OM (0-2)

"Il a été incroyable aujourd’hui, je suis content pour lui et pour nous, a salué Igor Tudor en conférence de presse. C’est un gars fantastique. Le jeu qu’on pratique est parfait pour lui, il aime ce genre de football. Il peut attaquer les espaces mais aussi jouer entre les lignes. Il a la capacité de combiner avec les autres joueurs, c’est un joueur complet. Aujourd’hui, il a vraiment fait la différence."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder les matchs de l'OM en Ligue des champions

Devenu incontournable aux yeux de Tudor

De retour à l’OM dans les ultimes heures du mercato estival, après avoir déjà évolué sur la Canebière sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Harit est rapidement devenu incontournable aux yeux de Tudor. Il n’est jamais resté assis sur le banc depuis le début de la saison et a été titularisé lors des deux dernières rencontres de Ligue des champions face au Sporting.

"Superbe performance ce soir encore, avec le résultat qu’on est venu chercher. Maintenant focus sur la suite, merci aux supporters qui ont fait le déplacement", a réagi le Marocain sur Twitter après sa belle performance à Lisbonne. Alors qu’ils peuvent clairement ambitionner une qualification en 8e de finale, les Marseillais, deuxièmes du groupe D à deux journées de la fin, auront à coup sûr besoin d’un Harit en feu pour poursuivre leur belle série sur la scène européenne.