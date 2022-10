Sporting-OM: "On grandit", savoure Rongier après le succès marseillais à Lisbonne

L’Olympique de Marseille s’est offert une nette victoire sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi soir en Ligue des champions (0-2). A l’issue de la rencontre, Valentin Rongier a notamment confié avoir apprécié l’attitude des Phocéens, qui ont su garder leur nerfs à l’inverse de leurs adversaires.

Une semaine a suffi à l’OM pour complètement se relancer en Ligue des champions. Huit jours après leur victoire renversante au Vélodrome (4-1), les Phocéens ses sont imposés sur la pelouse du Sporting Portugal au terme d’une rencontre maîtrisée et rendue facile par le manque de maîtrise des Lisboètes (0-2).

À la 19e minute, le Sporting a concédé un penalty et été réduit à dix après le deuxième jaune de Ricardo Esgaio. "On a ce fait de jeu qui nous aide, on ne va pas se le cacher, a réagi Valentin Rongier au micro de RMC Sport après la rencontre. Mais on a été chercher ces deux victoires et il faut continuer car on est bien relancés dans ce groupe. Même si le carton rouge nous a aidés, il y avait de la profondeur avant cette faute. On a été complets sur ce match. A 11 contre neuf, on aurait pu mettre encore plus de présence devant le but."

Rongier: "C'était l'erreur à ne pas faire"

Largement dominé par l’OM, le Sporting a même évolué à neuf après le carton rouge infligé à Pedro Gonçalves (60e), qui a reçu deux avertissements coup sur coup pour une faute puis une contestation.

"C’était l’erreur à ne pas faire, a salué Rongier. Avant le match, on s’est tous dit qu’il fallait rester dans notre match car ils allaient jouer avec ça, avec leur public et l’arbitre. Finalement, on se rend compte que ce sont plus eux qui sont sortis de leur match, donc on grandit aussi et on l’a montré ce soir."

Deuxième du groupe D à une unité de Tottenham, vainqueur 3-2 de Francfort ce mercredi soir, l’OM s’est complètement relancé dans cette Ligue des champions après deux défaites inaugurales. Mais, alors que les Marseillais devancent seulement le Sporting au point-average particulier et ont deux petits points d’avance sur Francfort, il faudra encore faire preuve de beaucoup de métier lors de deux dernières journées pour se qualifier en huitième de finale.