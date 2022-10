Sporting-OM: le but d'Alexis Sanchez, validé grâce à la VAR

Après l'ouverture du score de Mattéo Guendouzi sur penalty, Alexis Sanchez a permis à l'Olympique de Marseille de doubler la mise à la 32e minute de jeu ce mercredi soir en Ligue des champions.

L'Olympique de Marseille n'a pas manqué l'occasion d'assommer le Sporting Portugal. Après avoir ouvert le score grâce à un penalty de Mattéo Guendouzi à la 20e minute, les Phocéens, à 11 contre 10, ont réussi à faire le break à la 32e minute grâce à Alexis Sanchez.

Validé après vérification à la vidéo

Parfaitement lancé en profondeur dans le dos de la défense, Harit, à l'origine du penalty transformé par Guendouzi et très en jambes ce mercredi soir à Lisbonne, accélère et sert Sanchez devant le but. Le Chilien ne se fait pas prier pour pousser le ballon au fond des filets et, si l'arbitre a dans un premier temps signalé un hors jeu d'Harit, le but est finalement validé grâce à la vidéo.

L'expulsion de Ricardo Esgaio, averti une seconde fois pour sa faute sur Harit dans la surface, a facilité la tâche des Marseillais, qui étaient déjà parfaitement entrés dans leur rencontre même avant d'évoluer en supériorité numérique. S'ils parviennent à s'imposer sur la pelouse du Sporting, les Olympiens feraient une excellente opération au classement, en revenant, avec six points, à hauteur de leurs adversaires du soir.