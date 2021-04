Super League: le Barça persiste et signe

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le Barça estime qu'il était nécessaire et même urgent de lancer la Super League. Le club catalan entend les critiques mais n'appelle pas à un abandon du projet. Au contraire, il réfléchit même à une nouvelle version.

Refuser la Super League aurait été une "erreur historique". C'est ce qu'affirme le FC Barcelone qui, au lendemain de la fuite de neuf des douze membres fondateurs, s'est exprimé pour défendre ce projet de compétition européenne semi-fermée. Dans un communiqué diffusé jeudi, le club catalan estime que ce projet a pour but "d'améliorer la qualité et la beauté du spectacle proposé aux supporteurs du monde du football".

"En tant que club de référence mondiale, nous défendons la vocation de leadership de celui-ci, ce qui fait partie de son identité et de son esprit sportif, social et institutionnel", soutient le Barça, estimant que sa participation à la Super League répond à "l'urgence de la situation". Le club, confirmant ce que relayait la presse espagnole, indique au passage qu'il s'est "réservé le droit" de soumettre son inscription à la Super League aux socios

"La formule proposée pourrait être remodelée"

Dans la lignée des déclarations de son président Joan Laporta et de son défenseur Gerard Piqué, le club ne s'attarde pas sur la levée de boucliers suscitée au sein du football européen. En fait, la volonté de maintenir le projet, y compris dans une version revisitée, est clairement affichée: "Il est évident que le FC Barcelone considère qu'une analyse profonde est nécessaire sur les raisons qui ont généré ce sentiment. Si besoin, la formule proposée initialement pourrait être remodelée dans l'intérêt général du monde du football".

Le communiqué s'achève d'ailleurs avec beaucoup de nuance: "Cet exercice d'analyse en profondeur demande du temps et la sérénité nécessaire afin de ne pas agir dans la précipitation. (...) Même si le FC Barcelone est conscient de l'importance et de l'intérêt informatif que suscite cette affaire, et dans le souci d'agir avec la transparence maximale, le Club fera preuve à chaque instant de prudence".