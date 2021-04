Super League en direct: Perez n'enterre pas le projet

Dans un entretien à la Cadena SER ce mercredi soir, Florentino Perez ne s'est pas avoué vaincu quant à son projet de Super League: "Ils nous ont tué avec une agressivité terrible. Ils nous attendaient. Quand tout cela arrivera et la réalité viendra, nous verrons ce qui se passera. Les clubs vont perdre plus de deux milliards. Je n'ai peur d'aucune représailles. J'étais inquiet lorsque le président de l'UEFA a parlé de fair-play financier. C'est fondamental et ça n'a pas l'air bien. Il doit être strict, pas flexible (...) Les joueurs stars l'ont bien mérité sur le terrain cette ligue fermée. Ce sont eux qui comptent le plus de fans sur les réseaux sociaux. Il y a des matchs que personne ne regarde. J'ai parlé avec Agnelli trois fois aujourd'hui. Je ne me sens pas seul. Nous voyons de quelle manière nous pouvons générer cet argent avec l'accord de JP Morgan (le fonds d'investissement, NDLR). Ce serait un pêché si nous ne considérions pas ce format".