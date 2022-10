Une date fixée pour la Super League? Le nouveau PDG croit à un lancement pour la saison 2024-2025

Avec un nouveau PDG à leur tête, les promoteurs de la Super League fixent comme objectif "raisonnable" un lancement de la Super Ligue à l'horizon 2024-2025.

Les promoteurs de la Super League ont bien l'intention de relancer la compétition, malgré l'échec cuisant de 2021. L'Allemand Bernd Reichart, le nouveau PDG de la société qui chapeaute le projet, fait savoir dans une interview au Financial Times qu'un lancement pour la saison 2024-2025 lui paraît "raisonnable".

"Système cassé"

Ancien patron du groupe de médias RTL Group en Allemagne, Bernd Reichart prend les commandes d'A22 Sports Management, société créée pour "parrainer et aider" à la création de la Super League, à laquelle s'accrochent le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. "Le football européen a besoin d'un dialogue ouvert et honnête autour de son avenir", a déclaré le dirigeant de 48 ans.

"Les clubs devraient être souverains et régir leur propre destinée", explique-t-il, faisant le constat d'un "système cassé" et d'un "football européen qui n'atteint pas tout son potentiel".

La Super League face à la justice

Cette nomination fait de lui la nouvelle incarnation de la Super League. Ce projet de compétition privée lancé par douze grands clubs européens (censés être membres de droit) avait été dévoilé en fanfare en avril 2021. Mais face à la fureur de nombreux supporters et à la menace de mesures politiques, l'affaire avait capoté en 48 heures.

Neuf des douze clubs mutins, notamment les puissants clubs anglais, ont fait amende honorable, mais le Real, le Barça et la Juventus continuent d'entretenir la flamme. Ces dernières semaines, le président madrilène Florentino Pérez et ses homologues barcelonais Joan Laporta et turinois Andrea Agnelli ont tous réaffirmé leur engagement dans le projet.

Ce dossier potentiellement détonant pour l'équilibre du football est désormais entre les mains de la justice européenne: un litige sur un présumé abus de position dominante de la part de l'UEFA a atterri mi-juillet devant la Cour de justice de l'UE (CJUE) à Luxembourg. La société A22 Sports Management, dont l'un des actionnaires est l'homme d'affaires franco-marocain Anas Laghrari, proche de Florentino Pérez, est partie prenante dans ce dossier. L'avocat général de la CJUE doit rendre un avis consultatif le 15 décembre, avant une décision finale en 2023.

Pour contrer la Super Ligue, l'UEFA a annoncé une profonde réforme de la Ligue des champions pour 2024, avec 36 équipes au lieu de 32, et un mini-championnat de huit journées au lieu de la traditionnelle phase de groupes. Les droits TV doivent rapporter la somme record de quinze milliards d'euros sur trois ans (2024-2027).