Super League: pas encore morte, la société promotrice nomme un PDG

En standby depuis plusieurs mois, la Super League, compétition dissidente à la C1, a annoncé mercredi via sa société promotrice qu'elle s'est dotée d'un PDG. Une manière de faire repartir le projet - très fortement critiqué - de plus belle.

La société promotrice de la Super League de football, compétition européenne dissidente visant à supplanter la Ligue des champions de l'UEFA, s'est dotée d'un PDG, l'Allemand Bernd Reichart, a annoncé mercredi cette structure, symbole de l'engagement intact de plusieurs clubs mutins dans le projet.

"Modèle sportif durable", "intérêts à long terme des supporters"...

Ancien patron du groupe de médias RTL Group en Allemagne, Bernd Reichart prend les commandes d'A22 Sports Management, a annoncé dans un communiqué cette société "créée pour parrainer et aider à la création de la Super League en Europe". "Sa priorité sera d'initier un dialogue constructif avec un large groupe de parties prenantes", peut-on lire, alors que l'UEFA est vent debout contre le projet et a adopté en réaction une réforme de la Ligue des champions, sa lucrative épreuve-reine. "L'objectif est d'aboutir à l'émergence d'un modèle sportif durable pour les compétitions des clubs en Europe, reflétant les intérêts à long terme des supporters et de la communauté du football au sens large", poursuit A22 Sports Management.

Bernd Reichart, âgé de 48 ans, est un spécialiste des médias et des droits sportifs, passé notamment par l'agence de droits Sportfive, le groupe de média espagnol Atresmedia et le groupe allemand RTL, dont il était PDG de 2019 à 2021. Cette nomination fait de lui la nouvelle incarnation de la Super League.

L'UEFA et la Super League devant la justice

Ce projet de compétition privée lancé par douze grands clubs européens avait été dévoilé en fanfare en avril 2021. Mais face à la fureur de nombreux supporters et à la menace de mesures politiques, l'affaire avait capoté en 48 heures. Neuf des douze clubs mutins, notamment les puissants clubs anglais, ont fait amende honorable, mais le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin continuent d'entretenir la flamme.

L'affaire a été relancée lorsqu'un litige sur un présumé abus de position dominante de la part de l'UEFA s'est retrouvé mi-juillet devant la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. La société A22 Sports Management est partie prenante dans ce dossier potentiellement détonnant pour l'équilibre du football européen. L'avocat général de la CJUE doit rendre un avis consultatif le 15 décembre, avant une décision finale en 2023.

Ces dernières semaines, les présidents du Real Florentino Pérez, du Barça Joan Laporta et de la Juventus Andrea Agnelli ont tous réaffirmé leur engagement dans le projet de Super League, censé permettre aux clubs d'être "maîtres de leur destin" selon Joan Laporta.