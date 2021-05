Super League: le Real, le Barça et la Juve exclus de la Ligue des champions?

L’UEFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la Real Madrid, le Barça et la Juventus pour leur implication dans la création de la Super League. Selon plusieurs médias espagnols, les trois clubs risquent jusqu’à une suspension en Ligue des champions.

L’UEFA a mis ses menaces à exécution, mardi. La confédération européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone, les trois derniers clubs à rester engagés dans la création d’une Super League. Le projet de cette compétition fermée entre puissants avait pris forme le mois dernier et provoqué un séisme dans le monde du football. Douze clubs s’étaient ainsi regroupés en annonçant leur volonté de quitter la Ligue des champions pour former leur propre compétition européenne.

Cela avait provoqué un tollé général et l'indignation des politiques, joueurs et supporters entrînant le retrait de neuf des douze engagés initiés. Mais la Juve, le Real et le Barça ne se sont toujours pas retirés et l’UEFA avait promis des actions. Selon la Cadena Ser mais aussi l'émission El Chiringuito, les trois clubs risqueraient jusqu’à une exclusion de la prochaine saison de Ligue des champions. Cela pourrait même atteindre deux ans sans participation à la compétition-reine des clubs.

Si cela était le cas, cela pourrait profiter aux équipes qui ont terminé 5es et 6es de Liga, la Real Sociedad et le Betis Séville et au cinquième de Serie A, Naples. Ces dernières pourraient récupérer les places vacantes en Ligue des champions. C’est encore loin d’être le cas puisque les trois clubs disposent désormais d’un délai pour présenter leur défense. S’ils sont sanctionnés, ils pourront ensuite avoir recours au tribunal arbitral du sport (TAS) ou aux tribunaux ordinaires. La décision finale de la sanction sera connue dans deux ou trois semaines.

Une contre-attaque des fondateurs de la Super League avec un nouveau projet?

Selon la Cadena Ser, les fondateurs de la Super League n’ont d'ailleurs pas vraiment abandonné le projet. Ils souhaiteraient même contre-attaquer en proposant une nouvelle version plus ouverte où le mérite sportif primera. Le projet n’est pas encore fermé et ses défendeurs estimeraient qu’il s’agit du meilleur pour le football.