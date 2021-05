UEFA: procédure disciplinaire contre le Real, le Barça et la Juventus après la Super League

L'UEFA annonce ce mardi soir qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre le Real Madrid, le Barça et la Juventus après l'affaire de la Super League.

Les sanctions vont bientôt tomber. L'UEFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, le Barça et la Juventus après l'affaire de la Super League. "À la suite d'une enquête menée par les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA dans le cadre du projet dit ‘Super League’, une procédure disciplinaire a été ouverte contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC pour violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA", indique la Fédération européenne.

Douze clubs ont eu pour projet, le mois dernier, de créer une ligue dissidente, concurrente de la Ligue des champions organisée par l’UEFA. Mais leur mutinerie a vite explosé face au tollé que leur initiative aventureuse a suscité parmi la communauté des fans de football, très attachée aux traditions et aux valeurs à partir desquelles a été fondé ce sport.

Emmené par le Real Madrid de Florentino Pérez et la Juventus Turin de la famille Agnelli, les clubs impliqués pensaient convaincre le monde du football en proposant plus de matche à fort enjeu. Et visaient des revenus colossaux en s'assurant un ticket permanent dans une épreuve quasiment inaccessible aux autres équipes du continent…

Le Real, le Barça et la Juve refusent toujours d'abdiquer

Mais au lieu d’une Superligue, les ligueurs ont récolté un super bide, de manière aussi tonitruante qu’ils avaient fait sécession, les clubs anglais se retirant du projet les uns après les autres, dans le sillage de Manchester City. L’histoire aura duré 48 heures. Et le projet de Superligue, quasiment mort-né, ne doit sa survie qu’à l’obstination d’une poignée.

Le Real, le Barça et la Juve refusent toujours d'abdiquer. Le projet n'est qu'"en stand by", affirme Florentino Perez en avril. Les neuf mutins rentrés dans le rang négocient avec l'UEFA et acceptent le 7 mai de payer solidairement 15 millions d'euros d'amende et 5% de leur manne européenne sur une saison. Pas de quoi impressionner le Real, le Barça et la Juve.

Déterminés à tenir tête à l’UEFA, ces trois clubs dénoncent des "menaces" et préviennent qu'ils comptent "persévérer". Le 12 mai, l'UEFA annonce des poursuites disciplinaires contre les trois géants. Parmi l'éventail de sanctions prévues par le même texte, les plus lourdes pour les clubs sont "l'exclusion de compétitions en cours et/ou de compétitions futures" et, pour les dirigeants, "l'interdiction de toute activité relative au football".