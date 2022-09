Tottenham-OM: le carton rouge de Mbemba, expulsé après un tacle

Chancel Mbemba a reçu un carton rouge direct ce mercredi soir lors de la rencontre de Ligue des champions entre Tottenham et l’OM. Le défenseur marseillais a été expulsé dès le retour des vestiaires pour un tacle en position de dernier défenseur sur Son.

En une action, la soirée de l'Olympique de Marseille a basculé. Ce mercredi soir, alors qu'ils avaient livré une première période pleine de promesses, les Phocéens ont perdu Mbemba dès le retour des vestiaires contre Tottenham. A la 48e minute, le défenseur a reçu un carton rouge direct pour un tacle dans la position de dernier défenseur sur Son.

La défense marseillaise prise dans son dos

L'attaquant sud-coréen a été parfaitement lancé en profondeur, prenant la défense marseillaise dans son dos. Alors qu'il allait pénétrer dans la surface pour défier Pau Lopez, le joueur des Spurs est fauché pour l'ancien de Porto.

Sans trop de contestation possible, le Marseillais reçoit donc un carton rouge direct. Dans la foulée, pour rééquilibrer l'équipe, Tudor décide de faire entrer Balerdi à la place de Gerson.

En première période, Marseille avait pourtant fait plus que jeu égal avec le club anglais, toujours invaincu en Premier League après six journées. Les vice-champions de France sont restés fidèles aux principes de jeu de leur entraîneur, à savoir un pressing haut, et ont posé des problèmes aux hommes de Conte. Mais un fait de jeu a bousculé leurs plans.