Tottenham-Sporting: "Faire des erreurs avec le VAR, ça veut dire que vous êtes vraiment...", Conte ne décolère pas

Mercredi soir, Tottenham a concédé le nul (1-1) sur sa pelouse face au Sporting en Ligue des champions. Un but avait été refusé aux Spurs pour une position de hors-jeu peu vidente. Exclu pour sa nervosité, Antonio Conte n'avait toujours pas décoléré ce vendredi.

Plus de 48h après, Antonio Conte ne digère toujours pas. Déchaîné après le match nul de Tottenham contre le Sporting mercredi en Ligue des champions (1-1) et un but refusé à Harry Kane après l'intervention du VAR dans le temps additionnel, l'entraîneur des Spurs en a rajouté encore une couche ce vendredi en conférence de presse. "Je confirme, je le répète, cette décision était vraiment mauvaise. Je continue de penser que c'est impossible de faire des erreurs avec le VAR", a t-il martelé.

"Rester cinq ou six minutes montre déjà qu'il y a une confusion dans ton esprit. C'est incroyable", a t-il ajouté. Antonio Conte est même passé tout proche de dégoupiller, avant finalement de se reprendre: "L'honnêteté, c'est tout ce que je demande. Mais faire des erreurs avec le VAR, ça veut dire que vous êtes vraiment... Je ne veux pas dire ce que je pense."

Conte exclu et suspendu contre Marseille

L'entraîneur italien a de manière plus calme donné son avis sur le VAR, qu'il juge parfois injuste et qu'il accuse "d'enlever les émotions". Exclu pour avoir vivement protesté auprès de Danny Makkelie et ses assesseurs, Antonio ne sera pas sur le banc pour le match décisif de son équipe. Automatiquement qualifié en cas de victoire, Tottenham devra a minima faire match nul au Velodrome mardi à 21h pour se qualifier, et serait sous la menace en cas de défaite. Pour s'assurer de la première place, les Spurs devront même s'imposer, sans quoi ils seront dépendant du match entre le Sporting et Francfort.