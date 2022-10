Tottenham: Conte dégoupille après le refus du but de la qualification pour les huitièmes

Antonio Conte a pesté contre une décision arbitrale dans les derniers instants du match de Ligue des champions face au Sporting (1-1). L'arbitre a refusé un but, celui de la qualification des Spurs, pour un hors-jeu et l'entraîneur a craqué au point d'être expulsé puis de claquer la porte et de quitter la conférence de presse d'après-match après une seule question.

L'OM aura son destin entre les mains mardi prochain au Vélodrome. Dernier du groupe D avant la sixième et dernière journée de la Ligue des champions, le club phocéen sera qualifié en cas de victoire face à Tottenham. Des Spurs privés de leur entraîneur Antonio Conte. Expulsé en fin de match par l'arbitre après un but refusé à Harry Kane dans le temps additionnel, l'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a dénoncé "une décision injuste" de Danny Makkelie et de ses assistants dans les derniers instants du match contre le Sporting (1-1).

Alors que le score était de 1-1 et qu'une victoire aurait qualifié les Spurs pour le tour suivant, Kane, après une déviation de la tête d'Emerson Royal, a trompé Antonio Adan (90+5). Mais après de longues minutes de consultation, la VAR a annulé le but pour un hors-jeu de l'avant-centre.

" Il y a des moments où il faut être intelligent"

Dans la confusion qui a suivi, l'arbitre du match, le Néerlandais Danny Makkiele a adressé un carton rouge au coach italien qui ne sera donc pas sur le banc à Marseille pour le dernier match, dans six jours, où la défaite sera interdite pour les Londoniens.

"Tout le monde est entré sur le terrain, mais c'est moi qu'il a expulsé, a fulminé Antonio Conte lorsqu'on lui a demandé de raconter la fin de match houleuse et son expulsion. Il y a des moments où il faut être intelligent, il vient d'annuler un but valable parce que la déviation était faite devant Kane."

"Quand on ne voit pas d'honnêteté, on est très fâché"

Sur le long centre d'Ivan Perisic venu de la gauche, il est vrai que la tête de Royal semble d'abord partir vers l'arrière mais elle est immédiatement déviée par un défenseur vers l'avant pour parvenir à Harry Kane qui était très légèrement hors-jeu au moment de la déviation.

"Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de chance avec la VAR. J'aimerais voir s'ils prendraient ce genre de décision et de décision injuste, je le répète, face à une grosse équipe dans un match important, a continué à pester le technicien itailien des Spurs, la voix vibrante d'indignation. Parfois on peut accepter ce type de décision mais quand on ne voit pas d'honnêteté, on est très fâché."

Conte manquera le duel décisif contre l'OM

Antonio Conte s'est ensuite rapidement tourné vers le déplacement au Vélodrome avant de quitter la conférence de presse après une seule question des journalistes.

Mais sur la deuxième période, je trouve qu'on méritait les trois points", a ajouté Antonio Conte avant de conclure. Maintenant on doit attendre le dernier match à Marseille. Cela crée un gros dommage au club et j'espère que les responsables du club en parleront à qui de droit." Un match, donc, que le bouillant coach italien suivra depuis les tribunes.