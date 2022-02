Villarreal-Juventus: la machine Vlahovic inscrit son premier but en Ligue des champions... sur son tout premier ballon

L'attaquant serbe Dusan Vlahovic (22 ans) a ouvert le score pour la Juventus face à Villarreal ce mardi soir, en marquant à la 32e seconde de ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Il s'agissait là du tout premier ballon de sa carrière dans la compétition.

Il ne lui a fallu que 32 secondes. Pas seulement pour donner l'avantage 1-0 à la Juventus sur la pelouse de Villarreal, en huitième de finale aller de Ligue des champions, mais aussi pour inscrire le tout premier but de sa carrière en C1. C'est ainsi que Dusan Vlahovic a fait sensation, ce mardi soir à l'occasion de ses débuts dans la compétition.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Profitant d'une récupération de Danilo, qui lui a instantanément envoyé une longue passe dans la surface espagnole, l'attaquant serbe de 22 ans a su contrôler de la poitrine entre deux défenseurs et enchaîner une frappe du pied croisée du pied droit pour tromper Geronimo Rulli. Il s'agissait de son premier ballon de la rencontre.

Son deuxième but avec la Juve

Ce n'est toutefois pas le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions. Le record appartient à l'ancien avant-centre néerlandais Roy Maakay, qui avait marqué au bout de 10,1 secondes de jeu avec le Bayern Munich contre le Real Madrid en 2007.

En revanche, Vlahovic a marqué le but le plus précoce de la saison. Il est aussi le deuxième plus jeune joueur de la Juventus à faire mouche dès son premier match en C1, le premier étant Alessandro Del Piero (20 ans).

Recruté pour plus de 80 millions d'euros au cours du mercato d'hiver, en provenance de la Fiorentina, Dusan Vlahovic a marqué là son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Il avait trouvé le chemin des filets dès sa première apparition avec les Bianconeri, le 6 février lors de la victoire 2-0 contre le Hellas Verone en championnat.