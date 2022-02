Villarreal-Juventus: Vlahovic, 80 millions et une première en Ligue des champions

L’Europe du foot aura les yeux rivés sur Dusan Vlahovic lors de Villarreal-Juventus, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h). Recruté à la Fiorentina pour près de 80 millions d’euros cet hiver, l’attaquant serbe de 22 ans va disputer le premier match de sa carrière en Ligue des champions.

Une étiquette particulièrement encombrante. A l’heure d’effectuer son baptême en Ligue des champions, Dusan Vlahovic va devoir composer avec le poids des attentes lors de Villarreal-Juventus, ce mardi, en 8e de finale aller (21h). Sur la pelouse de l’Estadio de la Ceramica, tous les regards seront tournés vers l’attaquant de 22 ans, recruté cet hiver par la Vielle Dame pour près de 80 millions d’euros (bonus compris). Un record pour le club italien, qui n’avait jamais déboursé une telle somme en janvier.

Il faut dire que l’international serbe (14 sélections, 7 buts) a complétement affolé les compteurs ces derniers mois. Sous le maillot de la Fiorentina, il a inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions lors de la première moitié de saison (toutes compétitions confondues). Un rendement qui le place parmi les finisseurs les plus prometteurs de sa génération, à la table de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juve, l’a d’ailleurs comparé au crack du PSG et à celui de Dortmund lors de sa présentation.

"Il doit encore apprendre", tempère Allegri

Pas forcément un cadeau pour Vlahovic, qui n’a encore jamais disputé un match de C1 depuis le début de sa carrière. Son unique expérience européenne se résume pour l’instant à une entrée en jeu lors d’un barrage de qualification à la Ligue Europa, en juillet 2016, avec le Partizan Belgrade (il avait 16 ans). Même si son talent, sa vitesse et ses aptitudes techniques sautent aux yeux, il doit encore faire ses preuves au plus haut niveau. Il en est d’ailleurs bien conscient. Après avoir marqué son premier but pour ses débuts sous le maillot bianconero, le 6 février contre l’Hellas Vérone en Serie A (2-0), Vlahovic avait tenu un discours plein d’humilité. "Marquer, c'est important, mais je veux m'améliorer dans tous les aspects du jeu, dans le jeu, dans le marquage", a déclaré celui qui touche désormais 7 millions d’euros annuels dans le Piémont (neuf fois plus qu’avec la Viola).

A la veille de ce match tant attendu à Villarreal, Allegri a tenu à calmer un peu les ardeurs autour de son nouveau joyau. "Il doit encore apprendre. N'oublions pas qu'il vient d'une équipe qui fait certes un très bon championnat mais ne jouait qu'une fois par semaine. Quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas tenir en jouant uniquement sur le physique pendant 95 minutes, il faut une certaine gestion technique. On ne peut pas lui mettre toutes les responsabilités sur le dos, parce qu'il faut un bagage d'expérience qu'il n'a pas. Quand il aura joué 60, 70 matches, ce sera un joueur totalement différent. Ce n'est pas qu'une question technique, mais aussi psychologique, une question de pression."

"Il n’apporte que des choses positives", salue Morata

En l’absence de Paulo Dybala, touché à la cuisse, le n°7 de la Juventus (DV7) devrait être associé à Alvaro Morata à la pointe de l’attaque. Une perspective qui ravit l’avant-centre espagnol, totalement conquis par son jeune partenaire. "Il n'apporte que des choses positives, salue l’ancien joueur du Real Madrid. Il a une carrière merveilleuse qui l'attend. On espère qu'il pourra marquer son ou ses premiers buts en Ligue des champions."

A Villarreal, tout le monde se méfie de l’avènement du buteur d’1,90m, qui s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club piémontais. A commencer par Unai Emery, le coach de la formation ibère. "Vlahovic, c'est synonyme de buts. Tous les buts qu'il marque disent beaucoup de ses qualités, mais surtout de sa faim de victoires. Il est arrivé à la Juve comme un mort de faim", rappelle l’ancien entraîneur du PSG. Un état d’esprit dont la Juventus espère profiter pour renverser le sous-marin jaune. Avant de se concentrer sur son championnat, où elle occupe actuellement la 4e place. Avec la 10e attaque de Serie A.