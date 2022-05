Villarreal-Liverpool: le but de l'ancien Rémois Boulaye Dia pour relancer d'entrée le suspense

Boulaye Dia a permis à Villarreal d'ouvrir le score dès la 3e minute ce mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions contre Liverpool (sur RMC Sport 1). Après leur défaite 2-0 à l'aller, les Espagnols se sont complètement relancés.

Villarreal a déjà fait la moitié du chemin pour décrocher une prolongation. Le club espagnol, battu 2-0 au match aller sur la pelouse d'Anfield, a ouvert le score dès la 3e minute de jeu ce mardi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

Un but qui sent bon la Ligue 1

Les hommes d'Unai Emery ont frappé grâce à Boulaye Dia, ancien joueur du Stade de Reims, sur un but qui sent bon la Ligue 1. Sur un centre d'Estupinan, Etienne Capoue, révélé par Toulouse, se jette au second poteau et remet devant le but pour Dia, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages vides. Pour son huitième match dans la compétition, le natif d'Oyonnax inscrit ainsi le premier but de sa carrière en Ligue des champions.

Alors que de nombreux observateurs pensaient que cette double confrontation était déjà pliée après la première manche, dominée de la tête et des épaules par les Reds, tout est donc déjà relancé dans cette demi-finale retour. Au match aller, la frilosité offensive du Sous-marin jaune avait notamment été pointée du doigt. En l'espace de trois minutes, les Espagnols ont fait oublier toutes ces critiques.