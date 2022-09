Ligue des nations: une nouvelle tête connue de la Ligue 1 dans la liste du Portugal

Fernando Santos a communiqué la liste de 26 joueurs qui disputera les prochains matchs de Ligue des nations, les derniers matchs avant la liste tant attendue du mondial. Parmi ces 26 joueurs, une nouvelle tête, que la Ligue 1 connaît bien. Le défenseur du LOSC Thiago Djalo a été appelé.

Un petit nouveau dans la liste portugaise. Le défenseur de Lille Tiago Djalo est la nouveauté de la liste de 26 joueurs convoqués par l'équipe du Portugal pour les deux prochains matches de Ligue des nations, contre la République tchèque puis l'Espagne. C'est la première fois que le joueur de 22 ans, performant avec le LOSC, est appelé par le sélectionneur Fernando Santos.

Le groupe emmené par l'incontournable capitaine Cristiano Ronaldo, malgré son actuel statut de remplaçant à Manchester United, compte par ailleurs plusieurs retours. Les champions d'Europe 2016 Joao Mario et Rafa Silva ont été rappelés après des bonnes performances avec le Benfica, notamment en Ligue des champions. L'ailier de Wolverhampton Pedro Neto a également été de nouveau convoqué.

Blessés lors du dernier rassemblement en juin, le défenseur Ruben Dias et l'attaquant Joao Félix reviennent eux aussi parmi les élus de Fernando Santos. La liste du Portugal est en outre marquée par plusieurs absences de poids comme celles du milieu de Wolverhampton Joao Moutinho, deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection portugaise, ou encore les attaquants Gonçalo Guedes et André Silva.

Le milieu du Paris Saint-Germain Renato Sanches et l'attaquant du FC Porto Otavio sont également absents, mais pour blessure. La Seleçao se déplacera le 24 septembre à Prague pour affronter la République tchèque, puis elle accueillera l'Espagne le 27 à Braga.

La liste des 26 Portugais:

Gardiens (3): Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Patricio (AS Roma/ITA)

Défenseurs (8): Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (PSG/FRA), Tiago Djalo (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER).

Milieux (7): Joao Palhinha (Fulham/ENG), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG), Vitinha (PSG/FRA), William Carvalho (Betis Seville/ESP), Joao Mario (Benfica).

Attaquants (7): Rafael Leao (AC Milan/ITA), Ricardo Horta (Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), Rafa Silva (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Pedro Neto (Wolverhampton/ENG) Diogo Jota (Liverpool/ENG), Joao Félix (Atlético Madrid/ESP).